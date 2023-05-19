Патрушевы, ВЭБ и «сахарный король»: кто выиграл от национализации радиозавода Попова

Posted Сегодня, 13:37
Published Сегодня, 13:37
Modified Сегодня, 13:39
Updated Сегодня, 13:39
Список акционеров НПО «Радиозавод им. А. С. Попова» радикально изменился: Город55 уже писал о том, что 68,02% акций перешли к обществу с ограниченной ответственностью «РСХБ Управление активами». Последнее контролируется государственными структурами, которые, однако не владеют им на 100%. В итоге в числе собственников-миноритариев оказался известный российский бизнесмен, миллиардер и «сахарный король» Игорь Худокормов.
Выстраивается такая цепочка: «РСХБ Управление активами» на 99,13% принадлежит ООО «Арготорг-Трейд», последнее принадлежит ООО «Торговый дом „Агроторг“, а этой фирмой в свою очередь на 99,9% владеет АО „Россельхозбанк“ (полностью государственная структура). Оставшаяся символическая доля уставного капитала „Агроторга“ — один из активов ООО „Продимекс“, бенефициаром которого является Худокормов.
«Продимекс» — один из крупнейших сельскохозяйственных холдингов России и крупнейший в стране производитель сахара. Фирма была зарегистрирована еще в 1993 году в Сочи и в первые годы, по данным Forbes, выменивала украинский сахар на российский мазут, а потом перешла на закупку сырья и производство готового сахара. В 2000-е «Продимекс» активно скупал сельхозугодья в ряде регионов и землю под застройку в Москве. Согласно открытым данным, ему принадлежит почти 1 млн гектаров земли, он производит около полутора млн тонн сахара в год, а годовая выручка приближается к 100 млрд рублей.
Интересно, что через банк «Глобэкс», владеющий долей офшора Prodimex Farming Group (последний управляет «Продимексом» через «Объединенную сахарную компанию»), компаньоном Худокормова является Внешэкономбанк. По данным Forbes, сначала ВЭБ купил «Глобэкс», и вскоре после этого последний стал одним из владельцев «Продимекса», то есть банк целенаправленно приобрел долю сахаропроизводящей компании. В итоге партнером Худокормова стала мощная и влиятельная госкорпорация, тесно связанная с военной промышленностью: «финансирование гособоронзаказа, федеральных целевых программ в области обороны, а также предприятий ОПК, занимающихся выпуском гражданской продукции и продукции двойного назначения», — одна из главных функций ВЭБа в нынешних условиях.
К этому добавляется сотрудничество с Россельхозбанком, связанное с «Агроторгом». Худокормову принадлежит небольшая доля этого предприятия, но он является единственным компаньоном госбанка, и это само по себе вряд ли можно считать простым совпадением.
Отметим, что Россельхозбанк подконтролен федеральному министерству сельского хозяйства, которым руководит Дмитрий Патрушев (в 2010–2018 годах — председатель правления этого банка). Понятно, что административный вес Патрушева не сводится к занимаемой им должности: отец министра, Николай Патрушев, — бывший директор ФСБ и многолетний секретарь Совета безопасности России.
Возможно, именно Патрушевых следует считать основным интересантом перехода акций радиозавода из одних рук в другие и автором предложения, от которого не смогла отказаться семья Поляковых-Ушаковых. Худокормов, их давний партнер, вполне может достаточно плотно заняться радиозаводскими делами в том или ином формате (мы не исключаем даже его приход на один из официальных руководящих постов, хотя сахарный король — явно человек занятой).
Интересно, что данных о биографии Худокормова в открытом доступе немного. Однако можно найти глухие упоминания о том, что он получил военное образование, в молодости проходил службу, что в числе его партнеров по «Продимексу» были офицеры и предполагаемые сослуживцы Виктор Алексахин, Виталий Цандо, Владимир Пчёлкин, а также сын одного из заместителей министра внутренних дел — Дениса Зубова. Все эти подробности при всей их неясности могут быть аргументом в пользу того, что олигарх в истории с радиозаводом — человек неслучайный.
Напомним: Иван Поляков и Ушаковы официально расстались не только с радиозаводом, но и с Омском. В конце марта стало известно, что их основной актив, «Межгосударственная корпорация развития», перерегистрировался в Москву. Источники внутри компании утверждают, что и сами аффилированные лица сменили омскую прописку на московскую.