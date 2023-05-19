Патрушевы, ВЭБ и «сахарный король»: кто выиграл от национализации радиозавода Попова

Интересно, что данных о биографии Худокормова в открытом доступе немного. Однако можно найти глухие упоминания о том, что он получил военное образование, в молодости проходил службу, что в числе его партнеров по «Продимексу» были офицеры и предполагаемые сослуживцы Виктор Алексахин, Виталий Цандо, Владимир Пчёлкин, а также сын одного из заместителей министра внутренних дел — Дениса Зубова. Все эти подробности при всей их неясности могут быть аргументом в пользу того, что олигарх в истории с радиозаводом — человек неслучайный.