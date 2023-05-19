От обанкротившегося «Сиблифта» потребовала денег «Победа» из Ангарска

В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Однако эти цифры не окончательны: сегодня стало известно о появлении нового кредитора.