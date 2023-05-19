От обанкротившегося «Сиблифта» потребовала денег «Победа» из Ангарска

Posted Сегодня, 10:41
Published Сегодня, 10:41
Modified Сегодня, 10:43
Updated Сегодня, 10:43
В Омске сейчас банкротится ООО «ПКФ Сиблифт». Как писал Город55, предприятие было объявлено несостоятельным должником из-за финансовых обязательств, превысивших 900 млн рублей. Однако эти цифры не окончательны: сегодня стало известно о появлении нового кредитора.
Как следует из официального сообщения арбитражного управляющего Ивана Климентова, ООО «Специализированный застройщик „Победа“» из Ангарска в Иркутской области подало требование «по включению в третью очередь реестра требований кредиторов задолженности по договору поставки лифтов в размере 9 636 000 рублей».
У нового кредитора «Сиблифта» отсутствует собственный капитал, стоимость его активов выражается отрицательной цифрой. Бенефициар «Победы» — Александр Петров.
Напомним: «Сиблифт» активно реализовывал лифты как подрядчик Фонда капремонта, но его финансовое положение тем не менее ухудшалось с 2016 года. Учитывая динамику, общие долги компании могут превысить 1 млрд рублей.