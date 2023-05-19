Основной пакет акций радиозавода Попова перешел под контроль государства

Posted Сегодня, 11:16
Published Сегодня, 11:16
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
В истории с радиозаводом имени Попова наконец наступила относительная ясность. Город55 неделю назад писал, что основные акционеры, Иван Поляков и Татьяна Ушакова, отказались от своих пакетов акций, на которые приходилось в общей сложности 68,02%. Только сегодня, 19 мая, стало известно, к кому эти акции перешли.
Из официального сообщения за подписью исполнительного директора АО «НПО „Радиозавод им. А. С. Попова“» Олега Даутова следует, что право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции в составе уставного капитала, получило ООО «РСХБ Управление активами».
— Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, которыми лицо имело право распоряжаться до наступления указанного основания: 0 шт.; 0%, — говорится в сообщении. — Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции (доли), составляющие уставный капитал эмитента, право распоряжаться которыми лицо получило после наступления указанного основания: 12 589 525 шт.; 68,02%.
Таким образом, новый акционер получил все акции, принадлежавшие прежде Ивану Полякову и семье Ушаковых: Татьяне Викторовне (его сестре), Александру Леонидовичу (его зятю) и Александру Александровичу (его племяннику).
«РСХБ Управление активами» — дочерняя организация «Россельхозбанка», 100% акций которого принадлежат государству в лице Росимущества, Агентства по страхованию вкладов и Минфина. Таким образом, фактически произошла деприватизация радиозавода имени Попова: контрольный пакет акций теперь контролирует государство через цепочку связанных с ним структур.