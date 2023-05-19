Основной пакет акций радиозавода Попова перешел под контроль государства

В истории с радиозаводом имени Попова наконец наступила относительная ясность. Город55 неделю назад писал, что основные акционеры, Иван Поляков и Татьяна Ушакова, отказались от своих пакетов акций, на которые приходилось в общей сложности 68,02%. Только сегодня, 19 мая, стало известно, к кому эти акции перешли.