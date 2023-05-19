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Омичи отпрашивались с работы из-за похмелья или профессионального выгорания

19 мая 2023, 10:35
Фото: Город55
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Среди руководителей 44% никогда не уличали подчиненных во лжи.

Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, насколько часто омичи отпрашиваются с работы.

Оказалось, что большинство работников отпрашиваются примерно раз в месяц (31%). 15% отлучаются с рабочего места примерно раз в 2 недели, 27% — один раз в неделю и 18% — ежедневно (чаще в штабе свыше 20 человек).

Также руководители рассказали самые популярные причины ухода с рабочего места:

  • 76% — посещение врача из-за плохого самочувствия;
  • 54% — семейные мероприятия (свадьбы, похороны);
  • 45% — возникает неожиданная потребность присутствовать в школе или детском саду;
  • 35% — решают коммунальные проблемы, ждут мастера или курьера;
  • 28% — идут в банк, МФЦ, налоговую;
  • 11% — решают проблемы с домашними животными (роды у кошки, болезнь или смерть питомца, побег животного из дома, необходимость выгула собаки);
  • 8% — похмелье сотрудника;
  • 5% — усталость от работы, нежелание ее посещать;
  • 4% — едут на дачу для полива сада или сбора урожая.

Однако 42% руководителей отпускают подчиненных в течение рабочего дня только по серьезным поводам. Кроме того, 19% сначала тщательно выясняют причину, а потом принимают решение отпустить ли сотрудника.

Интересно, что 12% руководителей узнали, что вместо названной причины сотрудники пошли на собеседование в другую организацию.

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#Ксения Карагодина#Работа#Исследования#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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