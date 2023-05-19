Омичи отпрашивались с работы из-за похмелья или профессионального выгорания

Posted Сегодня, 10:35
Published Сегодня, 10:35
Modified Сегодня, 10:46
Updated Сегодня, 10:46
Исследовательский центр Зарплаты.ру провел опрос и выяснил, насколько часто омичи отпрашиваются с работы.
Оказалось, что большинство работников отпрашиваются примерно раз в месяц (31%). 15% отлучаются с рабочего места примерно раз в 2 недели, 27% — один раз в неделю и 18% — ежедневно (чаще в штабе свыше 20 человек).
Также руководители рассказали самые популярные причины ухода с рабочего места:
Однако 42% руководителей отпускают подчиненных в течение рабочего дня только по серьезным поводам. Кроме того, 19% сначала тщательно выясняют причину, а потом принимают решение отпустить ли сотрудника.
Интересно, что 12% руководителей узнали, что вместо названной причины сотрудники пошли на собеседование в другую организацию.