Омича, сбившего насмерть женщину и уехавшего с места ДТП, отправили в СИЗО

Posted Сегодня, 11:17
Published Сегодня, 11:17
Modified Сегодня, 11:19
Updated Сегодня, 11:19
Водителя, сбившего насмерть женщину и оставившего место ДТП, отправили в СИЗО, сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе омской полиции. На 44-летнего мужчину завели уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».
Авария произошла вчера вечером, 18 мая, на улице Хабаровской. Сообщение о ДТП сотрудники Госавтоинспекции получили в 19:20. Водитель автомобиля марки BMW сбил пешехода на нерегулируемом переходе. 65-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.
Водитель, после столкновения, увидел, что женщина скончалась и скрылся с места ДТП. Его объявили в розыск, но уже в 22:00 он самостоятельно пришел в полицию, однако давать какие-либо пояснения отказался.
Виновнику аварии грозит до 12 лет колонии.