Омича, сбившего насмерть женщину и уехавшего с места ДТП, отправили в СИЗО

Водитель, после столкновения, увидел, что женщина скончалась и скрылся с места ДТП. Его объявили в розыск, но уже в 22:00 он самостоятельно пришел в полицию, однако давать какие-либо пояснения отказался.



Виновнику аварии грозит до 12 лет колонии.