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Омича, сбившего насмерть женщину и уехавшего с места ДТП, отправили в СИЗО

19 мая 2023, 11:17
Фото: 1MI
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Ему грозит до 12 лет колонии.

Водителя, сбившего насмерть женщину и оставившего место ДТП, отправили в СИЗО, сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе омской полиции. На 44-летнего мужчину завели уголовное дело за «нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортных средств».

Авария произошла вчера вечером, 18 мая, на улице Хабаровской. Сообщение о ДТП сотрудники Госавтоинспекции получили в 19:20. Водитель автомобиля марки BMW сбил пешехода на нерегулируемом переходе. 65-летняя женщина получила травмы несовместимые с жизнью и скончалась на месте происшествия.

Водитель, после столкновения, увидел, что женщина скончалась и скрылся с места ДТП. Его объявили в розыск, но уже в 22:00 он самостоятельно пришел в полицию, однако давать какие-либо пояснения отказался.

Виновнику аварии грозит до 12 лет колонии.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Суд#Уголовное дело#ДТП#Смертельное ДТП#Арест#Видео
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