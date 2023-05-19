Омич похитил больше миллиона рублей под предлогом кредитных услуг

Как выяснили следователи, в 2021 году подсудимый предложил двум потерпевшим помощь в получении кредита под низкий процент. Для этого необходимо было предварительно заплатить. Потерпевшие перевели на счет злоумышленника более 1,1 млн рублей, однако никакого кредита не получили.