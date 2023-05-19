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Омич похитил больше миллиона рублей под предлогом кредитных услуг

19 мая 2023, 08:37
Фото: 1MI
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Теперь ему грозит до 6 лет колонии.

В Центральном районном суде Омска рассмотрят дело о мошенничестве в крупном размере. На скамье подсудимых окажется 36-летний местный житель, сообщили сегодня, 19 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

Как выяснили следователи, в 2021 году подсудимый предложил двум потерпевшим помощь в получении кредита под низкий процент. Для этого необходимо было предварительно заплатить. Потерпевшие перевели на счет злоумышленника более 1,1 млн рублей, однако никакого кредита не получили.

Свою вину подсудимый признал и полностью возместил ущерб. Тем не менее, мужчине грозит до 6 лет лишения свободы.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Суд#Мошенничество#Происшествия#Общество#Омск#Омская область
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