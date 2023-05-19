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Один на вершине. Житель Тары узнал о попавшем в беду коте и приехал его спасать

19 мая 2023, 03:35
Фото: Город55
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Житель Омской области достал сидевшего несколько дней на ели кота

Пушистик забрался на самую верхушку ели и не смог сам спуститься на землю.

Стало известно о героическом поступке мужчины по имени Александр. Он пришел на помощь жительнице города Тара, но, если быть точнее, то к коту. Он застрял на верхушке ели по улице 7-я Линия и смотрел свысока на прохожих не один день.

Неравнодушная женщина бросила клич о плачевной ситуации мохнатого в социальных сетях и ждала, что кто-то отзовется. Герой не заставил долго ждать и отреагировал на пост в комментариях. В паблике «Тара360º | Новости Тары» рассказали, история закончилась хорошо. Мужчина смело забрался на дерево и спустил животное на землю. Наверняка за несколько дней кот проголодался, так что после успешного спасения, скорее всего, отправился на охоту.

Фото: «Тара360º | Новости Тары»

О спасителе известно только то, что его зовут Александр. Добродушная жительница Тары отблагодарила его через социальную сеть за неравнодушие и инициативность.

Ранее Город55 писал о ложном вызове пожарных, которые приехали в Ленинский округ тушить траву. Никакого возгорания не было, однако помощь спасателей все же понадобилась. Оказалось, что еще один когтистый бедолага не смог спуститься с дерева. За его судьбу переживали местные жители, которые и обратились к сотрудникам МЧС.

До этого спасатели публиковали серию фотографий с разных выездов, где главными героями историй оказывались животные. Удавалось спасти и домашних куриц, и кроликов, и даже оленей. Всю подборку снимков можно посмотреть здесь.

Важна каждая жизнь. Омские пожарные приехали тушить траву, а спасли кота
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#Алина Ясинская#Кот#Спасение животных#Тара#Общество#Город#Животные#Домашние животные#Новости#Омская область
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