Один на вершине. Житель Тары узнал о попавшем в беду коте и приехал его спасать

Posted Сегодня, 03:35
Published Сегодня, 03:35
Modified Сегодня, 03:37
Updated Сегодня, 03:37
Стало известно о героическом поступке мужчины по имени Александр. Он пришел на помощь жительнице города Тара, но, если быть точнее, то к коту. Он застрял на верхушке ели по улице 7-я Линия и смотрел свысока на прохожих не один день.
Неравнодушная женщина бросила клич о плачевной ситуации мохнатого в социальных сетях и ждала, что кто-то отзовется. Герой не заставил долго ждать и отреагировал на пост в комментариях. В паблике «Тара360º | Новости Тары» рассказали, история закончилась хорошо. Мужчина смело забрался на дерево и спустил животное на землю. Наверняка за несколько дней кот проголодался, так что после успешного спасения, скорее всего, отправился на охоту.
О спасителе известно только то, что его зовут Александр. Добродушная жительница Тары отблагодарила его через социальную сеть за неравнодушие и инициативность.
Ранее Город55 писал о ложном вызове пожарных, которые приехали в Ленинский округ тушить траву. Никакого возгорания не было, однако помощь спасателей все же понадобилась. Оказалось, что еще один когтистый бедолага не смог спуститься с дерева. За его судьбу переживали местные жители, которые и обратились к сотрудникам МЧС.
До этого спасатели публиковали серию фотографий с разных выездов, где главными героями историй оказывались животные. Удавалось спасти и домашних куриц, и кроликов, и даже оленей. Всю подборку снимков можно посмотреть здесь.