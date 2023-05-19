Один на вершине. Житель Тары узнал о попавшем в беду коте и приехал его спасать

Неравнодушная женщина бросила клич о плачевной ситуации мохнатого в социальных сетях и ждала, что кто-то отзовется. Герой не заставил долго ждать и отреагировал на пост в комментариях. В паблике «Тара360º | Новости Тары» рассказали, история закончилась хорошо. Мужчина смело забрался на дерево и спустил животное на землю. Наверняка за несколько дней кот проголодался, так что после успешного спасения, скорее всего, отправился на охоту.