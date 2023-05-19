«Нужно разделять искусство и бомбинг». В центре Омска со стен отмыли граффити

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
В Омске на бульваре Мартынова на против СКК имени Блинова отмыли граффити с архитектурных объектов. Чтобы привести одну стену в первозданный вид необходимо от 2 до 4 дней и 15 литров растворителя, рассказал сегодня, 19 мая, мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.
Градоначальник добавил, что покрытия архитектурных форм теряют свой первоначальных вид из-за обработки химией. Но другого способа борьбы с граффити пока не придумали.
«Да, проблема не нова и характерна для многих городов. Да, кто-то скажет, что это искусство, и оно имеет право находиться в пространстве города, но нужно разделять искусство и бомбинг, и всегда помнить о том, что Омск — наш общий дом», — заключил Сергей Шелест.
Ранее граффити убрали со стен смотровой площадки на улице Чокана Валиханова.