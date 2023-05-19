«Нужно разделять искусство и бомбинг». В центре Омска со стен отмыли граффити

В Омске на бульваре Мартынова на против СКК имени Блинова отмыли граффити с архитектурных объектов. Чтобы привести одну стену в первозданный вид необходимо от 2 до 4 дней и 15 литров растворителя, рассказал сегодня, 19 мая, мэр города Сергей Шелест в своем телеграм-канале.