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Нутрициолог и сюрвейер. Омичам перечислили самые необычные открытые вакансии

19 мая 2023, 11:37
Фото: Город55
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Стало известно, какие необычные вакансии открыты в Омской области

Также в список попали предложения для рабочего по стирке, ловца безнадзорных животных, аналитика городской среды, наждачника и модели для примерок.

Аналитики онлайн-сервиса по поиску работы hh.ru назвали самые необычные предложения о работе, которые открыты в Омской области.

Оказалось, что в Омске требуется нутрициолог (из категории «новые профессии»). Специалисту нужно проводить групповые тренинги, составлять программы, методические пособия по диагностике и коррекции физиологического состояния, а также консультировать клиентов по вопросам питания и ведению ЗОЖ.

А в научно-техническом комплексе ищут стеклодува. Работнику гарантируют зарплату от 25 тысяч на руки. В обязанности стеклодува входит заварка и откачка кварцевых резонаторов. Отметим, что в данной вакансии приветствуется опыт работы.

В области нефтедобычи открыта вакансия сюрвейера на отгрузках нефтепродуктов (от 40 тысяч рублей). Соискатель должен иметь среднее специальное или высшее образование. Кроме того, ему необходимо знать офисные программы на базовом уровне, иметь права категории В и ездить в командировки.

В список майских вакансий также попали:

  • рабочий по стирке;
  • ловец безнадзорных животных;
  • аналитик городской среды;
  • наждачник;
  • модели для примерок.
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#Ксения Карагодина#Вакансии#Зарплата#Общество#Город#Исследования#Новости#Омск#Омская область
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