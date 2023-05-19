Нидерландский депутат обеспокоена возможным вмешательством РФ в инфраструктуру

Posted Сегодня, 11:36
Published Сегодня, 11:36
Modified Сегодня, 11:38
Updated Сегодня, 11:38
В соответствующем документе, ознакомленном RT, отмечается, что поводом для обращения политика стали публикации в СМИ.
По информации, опубликованной в СМИ 28 апреля 2023 года, Россия, при содействии голландских властей, якобы проникла в объекты критической инфраструктуры Нидерландов на протяжении нескольких лет, как утверждается в письме Ин’т Велд, пишет RT.
Кроме того, согласно высказыванию евродепутата, бывший вице-консул Нидерландов в Гонконге, подозреваемый в шпионаже в пользу России, предоставил более 650 секретных документов Москве. Среди них содержались военные секреты НАТО, а также информация Евросоюза о разработке биометрических паспортов, контроле над внешними границами ЕС и кибербезопасности.
Ин’т Велд задала вопрос Еврокомиссии: проведено ли расследование возможного вмешательства России или других заинтересованных сторон, и если да, каковы его результаты?
Она также поинтересовалась, будет ли Еврокомиссия распоряжаться проведением «тщательного независимого расследования экспертами» на основе представленных данных, и будут ли результаты расследования обнародованы.
В феврале спецслужбы Нидерландов опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы осуществляет разведывательные действия в отношении «критически важной подводной инфраструктуры» в нидерландской части Северного моря, однако в докладе не было представлено доказательств, подтверждающих эти утверждения.