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Нидерландский депутат обеспокоена возможным вмешательством РФ в инфраструктуру

19 мая 2023, 11:36
Депутат София Ин’т Велд из Нидерландов, представляющая Европарламент, написала письмо в Еврокомиссию, выражая свою озабоченность возможным «вмешательством» Москвы в работу критической инфраструктуры Нидерландов.

В соответствующем документе, ознакомленном RT, отмечается, что поводом для обращения политика стали публикации в СМИ.

По информации, опубликованной в СМИ 28 апреля 2023 года, Россия, при содействии голландских властей, якобы проникла в объекты критической инфраструктуры Нидерландов на протяжении нескольких лет, как утверждается в письме Ин’т Велд, пишет RT.

Кроме того, согласно высказыванию евродепутата, бывший вице-консул Нидерландов в Гонконге, подозреваемый в шпионаже в пользу России, предоставил более 650 секретных документов Москве. Среди них содержались военные секреты НАТО, а также информация Евросоюза о разработке биометрических паспортов, контроле над внешними границами ЕС и кибербезопасности.

Ин’т Велд задала вопрос Еврокомиссии: проведено ли расследование возможного вмешательства России или других заинтересованных сторон, и если да, каковы его результаты?

Она также поинтересовалась, будет ли Еврокомиссия распоряжаться проведением «тщательного независимого расследования экспертами» на основе представленных данных, и будут ли результаты расследования обнародованы.

В феврале спецслужбы Нидерландов опубликовали доклад, в котором утверждалось, что Россия якобы осуществляет разведывательные действия в отношении «критически важной подводной инфраструктуры» в нидерландской части Северного моря, однако в докладе не было представлено доказательств, подтверждающих эти утверждения.

#Ольга Земскова
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