Нидерландский депутат обеспокоена возможным вмешательством РФ в инфраструктуру

Кроме того, согласно высказыванию евродепутата, бывший вице-консул Нидерландов в Гонконге, подозреваемый в шпионаже в пользу России, предоставил более 650 секретных документов Москве. Среди них содержались военные секреты НАТО, а также информация Евросоюза о разработке биометрических паспортов, контроле над внешними границами ЕС и кибербезопасности.