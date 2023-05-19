Мощное землетрясение возле Новой Каледонии: возможно появление цунами

Posted Сегодня, 13:11
Published Сегодня, 13:11
Modified Сегодня, 13:12
Updated Сегодня, 13:12
Существует опасность возникновения цунами, поскольку, согласно предварительным данным, побережья в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения подвержены такому риску, указывает заявление, пишет Общественная служба новостей.
Эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от столицы Новой Каледонии, города Нумеа.
Ранее было сообщено, что около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,6, в соответствии с информацией Общественной службы новостей.