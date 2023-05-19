Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 13:11

Published Сегодня, 13:11

Modified Сегодня, 13:12

Updated Сегодня, 13:12

Мощное землетрясение возле Новой Каледонии: возможно появление цунами

19 мая 2023, 13:11
Возле берегов Новой Каледонии, французской заморской территории, зафиксировано землетрясение с магнитудой 7,7, сообщает Геологическая служба США.

Существует опасность возникновения цунами, поскольку, согласно предварительным данным, побережья в пределах 1000 километров от эпицентра землетрясения подвержены такому риску, указывает заявление, пишет Общественная служба новостей.

Эпицентр землетрясения находился в 448 километрах от столицы Новой Каледонии, города Нумеа.

Ранее было сообщено, что около берегов Камчатки произошло землетрясение магнитудой 3,6, в соответствии с информацией Общественной службы новостей.

Подпишитесь
Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август
Сегодня, 05:10
В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей
Сегодня, 05:25
В минфине Омской области переназначили заместителей министра
Сегодня, 08:16
В омском депобре рассказали, где будут учиться ученики из закрытых на капремонт школ
Сегодня, 11:07
Основной пакет акций радиозавода Попова перешел под контроль государства
Сегодня, 11:16
Омский аэропорт направит 43 млн рублей на выплату дивидендов
Сегодня, 08:49