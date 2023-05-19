Масло с кишечной палочкой, запрещенные сорта семян и отключение воды. Омск за день

На следующей неделе «Росводоканал» будет проводить ремонтные работы. В связи с этим на Московке и в Амурском поселке целый день не будет холодной воды. В Амурском поселке работники начнут дезинфекцию водопровода. С 10:00 до 19:00 воды не будет у следующих абонентов: частный сектор по ул. Раздольная; ул. Раздольная, 1, 1к2, 4, 7, 13, 21. На Московке же начнут ремонтировать водопровод. Под отключение с 10:00 до 23:00 попадут следующие адреса: 2 Ленинградская, 22, 26; 3 Ленинградская, 50, 50 а; 6 Станционная 69. Отметим, что машина с питьевой водой будет стоять на улице 6-я Станционная, 69.