Масло с кишечной палочкой, запрещенные сорта семян и отключение воды. Омск за день

Posted Сегодня, 13:59
Published Сегодня, 13:59
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Новость №1. Омские пациенты ели на завтрак сливочное масло с кишечной палочкой
В пресс-службе прокуратуры Омской области сообщили, что в областную клиническую больницу привезли 245 кг сливочного масла с кишечной палочкой. В марте 2023 года с одним из предпринимателей был заключен договор на поставку молочного продукта. Позже выяснилось, что санитарно-эпидемиологические требования были нарушены и в масле нашли бактерии группы кишечной палочки. Кстати, инициатором проверки была сама областная больница. Теперь сотрудники Роспотребнадзора начнут проверку в отношении изготовителя масла с «сюрпризом». Кроме того, в прокуратуре выдали требование руководителю ведомства на организацию надзорного выезда.
Новость №2. Омские предприниматели получили предостережения за продажу несуществующих сортов семян
18 омских предпринимателей получили предостережения за реализацию более 130 сортов семян, не включенных в Государственный реестр селекционных достижений. Об этом сообщили в Россельхознадзоре. Специалисты уточнили, что за апрель–май 2023 года обнаружено 18 торговых точек, где продавались незарегистрированные сорта семян овощных культур. Например, огурец «Вкусная гирлянда», томат «Черри — банано», «Ослиные уши золотые», «Нужный размер», кабачок «Чудо лентяя», «Казанова супер», «Крокодил Гена», «Паста карбонара», «Пеструха», арбуз «Измир», «Сладкий апельсин», «Конго», «Итальянская торпеда», «Большая американская радость», «Американский оранжевый».
Новость №3. В Омске на Московке и в Амурском поселке отключат холодную воду
На следующей неделе «Росводоканал» будет проводить ремонтные работы. В связи с этим на Московке и в Амурском поселке целый день не будет холодной воды. В Амурском поселке работники начнут дезинфекцию водопровода. С 10:00 до 19:00 воды не будет у следующих абонентов: частный сектор по ул. Раздольная; ул. Раздольная, 1, 1к2, 4, 7, 13, 21. На Московке же начнут ремонтировать водопровод. Под отключение с 10:00 до 23:00 попадут следующие адреса: 2 Ленинградская, 22, 26; 3 Ленинградская, 50, 50 а; 6 Станционная 69. Отметим, что машина с питьевой водой будет стоять на улице 6-я Станционная, 69.