Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:02

Published Сегодня, 09:02

Modified Сегодня, 09:42

Updated Сегодня, 09:42

Изображение материала

Летний зной и заморозки. Синоптики рассказали о погоде на выходные в Омской области

19 мая 2023, 09:02
Фото: Город55
иллюстрация

На выходных в Омской области ожидается жара днем и заморозки до -7 ночью

Максимальная температура воздуха составит +25 градусов.

В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно прогнозу, в регионе будет в целом тепло, однако садоводам лучше укрыть свои огороды от предстоящих заморозков: ожидается, что температура воздуха будет от -2 до -7 градусов.

В субботу, 20 мая, ночью столбик термометра покажет +3… +8 градусов. В дневное время будет +18… + 23, без осадков. Восточный ветер задует со скоростью 8-13 м/с.

Фото: Обь-Иртышское УГМС

В воскресенье, 21 мая, ночью температура не изменится, днем потеплеет до +20… +25 градусов. Осадков не ожидается. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.

Также известно, какая погода будет в понедельник, 22 мая. Ночью температура установится на уровне +3… +8 градусов. Днем воздух прогреется до +20… + 25 градусов. Синоптики прогнозируют в этот день небольшой дождь. Ветер будет северным, северо-западным до 6-11 м/с. В некоторых частях региона скорость составит 14 м/с.

Напомним, что скоро в Омске откроются пять муниципальных пляжей, а также несколько частных. Полноценный отдых со всеми удобствами будет доступен для горожан с 1 июня. Перед открытием на площадки завезли 700 тонн песка.

На омские пляжи завезли 700 тонн песка перед открытием сезона
Узнать подробнее
#Алина Ясинская#Погода в Омске#Погода#Дождь#Заморозки#Ветер#Обь-Иртышское УГМС#Общество#Новости#Омская область
Подпишитесь
Салют в Омске, посвященный Дню Победы, перенесли на август
Сегодня, 05:10
В Омской области «Тевризнефтегаз» выставили на продажу за 120 млн рублей
Сегодня, 05:25
В минфине Омской области переназначили заместителей министра
Сегодня, 08:16
Омские следователи озвучили вероятную причину пожара с погибшей семьей в Москаленках
Сегодня, 07:14
Омский аэропорт направит 43 млн рублей на выплату дивидендов
Сегодня, 08:49
В Омской области зафиксировали семь случаев незаконного запуска беспилотников
Сегодня, 08:00