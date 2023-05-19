Posted Сегодня, 09:02
Published Сегодня, 09:02
Modified Сегодня, 09:42
Updated Сегодня, 09:42
В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно прогнозу, в регионе будет в целом тепло, однако садоводам лучше укрыть свои огороды от предстоящих заморозков: ожидается, что температура воздуха будет от -2 до -7 градусов.
В субботу, 20 мая, ночью столбик термометра покажет +3… +8 градусов. В дневное время будет +18… + 23, без осадков. Восточный ветер задует со скоростью 8-13 м/с.
В воскресенье, 21 мая, ночью температура не изменится, днем потеплеет до +20… +25 градусов. Осадков не ожидается. Северо-восточный ветер будет дуть со скоростью 6-11 м/с. В отдельных районах порывы достигнут 14 м/с.
Также известно, какая погода будет в понедельник, 22 мая. Ночью температура установится на уровне +3… +8 градусов. Днем воздух прогреется до +20… + 25 градусов. Синоптики прогнозируют в этот день небольшой дождь. Ветер будет северным, северо-западным до 6-11 м/с. В некоторых частях региона скорость составит 14 м/с.
Напомним, что скоро в Омске откроются пять муниципальных пляжей, а также несколько частных. Полноценный отдых со всеми удобствами будет доступен для горожан с 1 июня. Перед открытием на площадки завезли 700 тонн песка.