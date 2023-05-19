В Обь-Иртышском УГМС сделали прогноз погоды на ближайшие дни. Согласно прогнозу, в регионе будет в целом тепло, однако садоводам лучше укрыть свои огороды от предстоящих заморозков: ожидается, что температура воздуха будет от -2 до -7 градусов.