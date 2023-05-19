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Кишечная палочка в подарок. Омские пациенты ели на завтрак опасное сливочное масло

19 мая 2023, 04:20
Фото: Город55
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В Омскую областную клиническую больницу завезли 245 кг масла с кишечной палочкой

Роспотребнадзор должен провести проверку по данному факту.

Молочная продукция с «секретом» попала в областную клиническую больницу. В марте этого года с одним из предпринимателей заключили договор на поставку сливочного масла. В общей сложности медучреждение получило 245 кг продукта.

Позже выяснилось, что сливочное масло было испорченным. Санитарно-эпидемиологические требования оказались нарушены. В молочной продукции специалисты нашли бактерии группы кишечной палочки, рассказали в пресс-службе прокуратуры Омской области.

Сотрудники регионального Роспотребнадзора должны провести проверку в отношении изготовителя этого сливочного масла. Областная прокуратура выдала требование руководителю ведомства на организацию надзорного выезда.

«Инициатором проверки явилась сама областная больница. Сотрудники же и обратились в Роспотребнадзор с жалобой на некачественную поставку. До пациентов продукция с кишечной палочкой, разумеется, не дошла», — дали позднее комментарий в министерстве здравоохранения Омской области.

Ранее Город55 писал о паре бывших супругов, которые возили в детские сады и больницы сомнительные сыры, масло и сухое молоко. В мошенническом обороте были три медучреждения и два дошкольных заведения. Вину в совершении преступления предприниматели не признали. Однако вместе с тем на их складе было обнаружено больше 2,8 тонн некачественных молочных продуктов.

Жажда наживы. В Омске экс-супруги возили в садики и больницы опасную молочку
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#Алина Ясинская#Сливочное масло#Областная клиническая больница#Кишечная палочка#Роспотребнадзор#Прокуратура Омской области#Общество#Здоровье#Новости#Омск
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