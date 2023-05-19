Кишечная палочка в подарок. Омские пациенты ели на завтрак опасное сливочное масло

Ранее Город55 писал о паре бывших супругов, которые возили в детские сады и больницы сомнительные сыры, масло и сухое молоко. В мошенническом обороте были три медучреждения и два дошкольных заведения. Вину в совершении преступления предприниматели не признали. Однако вместе с тем на их складе было обнаружено больше 2,8 тонн некачественных молочных продуктов.