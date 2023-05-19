Хозяйка «Красной звезды». В Омске умерла создательница спорткомплекса Фаина Лыбанева

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Published Сегодня, 05:59
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Ветеран спорта, одна из тех, кто основан спортивный комплекс «Красная звезда» в Омске, Фаина Лыбанева скончалась на 79-м году жизни. Смерть наступила накануне, 18 мая, о чем сообщили в официальном сообществе футбольного клуба «Иртыш».
Фаина Лыбанева много работала. Ветеран спорта успела потрудиться в комсомольских, партийных и профсоюзных организациях на заводе им. П. И. Баранова. Под ее руководством строился известный спортивный комплекс «Красная звезда», а как здание возвели, Лыбанева долгое время работала в учреждении.
Больше десяти лет за ней закреплялись организационные и хозяйственные вопросы стадиона. Многие сотрудники и знакомые женщины называли ее хозяйкой «Красной звезды».
Редакция Города55 выражает соболезнования родным и близким ушедшей.
Тем временем спорткомплекс перешел от городской администрации в ведение региона. Замминистра спорта Омской области Иван Колесник сообщил, что это никак не повлияет на спортсменов, которые здесь занимаются. С переходом в областную собственность у властей получится найти средства на предстоящую реконструкцию стадиона, что поможет развитию детского и юношеского футбола.