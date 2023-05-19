Хозяйка «Красной звезды». В Омске умерла создательница спорткомплекса Фаина Лыбанева

Тем временем спорткомплекс перешел от городской администрации в ведение региона. Замминистра спорта Омской области Иван Колесник сообщил, что это никак не повлияет на спортсменов, которые здесь занимаются. С переходом в областную собственность у властей получится найти средства на предстоящую реконструкцию стадиона, что поможет развитию детского и юношеского футбола.