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Готовим купальники. Из Омска хотят запустить рейс в Занзибар

19 мая 2023, 05:28
Фото: Город55
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Перевозчик «Азур Эйр» хочет запустить рейс из Омска в Занзибар

Росавиация пока не дала одобрения на организацию международного маршрута.

Стало известно, что авикомпания «Азур Эйр» намерена организовать рейсы из Омска в Танзанию. Перевозчик просит разрешения у Росавиации на организацию данного маршрута. Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.

Этот вопрос должны обсудить на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам. Если запрос согласуют, то отправляться омские пассажиры на курорт будут два раза в неделю. Решение о запуске международного направления представители Росавиации пока не озвучили.

Отметим, что архипелаг Занзибар расположен в Индийском океане недалеко от побережья Танзании. Отдыхающие на острове могут посетить его главную достопримечательность — Каменный город. Это исторический торговый квартал, где чувствуется влияние культуры суахили и ислама.

Ранее авиакомпания «Роял Флайт» получала разрешение на организацию рейса Омск — Занзибар. Добро дали еще в октябре 2021 года, но пока еще ни один рейс в ту сторону не был осуществлен.

Напомним, что из Омска должны были летать самолеты в столицу Таджикистана. Однако ни 2 мая, ни в последующие дни рейс не запустили. После анонсирования направления авиакомпания «Северный ветер» решила отказаться от организации перевозок в Душанбе. Основанием для этого стали «коммерческие соображения».

В то же время «Северный ветер» будет запускать из Омска рейсы в Дагестан. Первая авиапоездка для желающих отправиться в Махачкалу намечена на конец этого месяца, на 30 мая.

Из Омска запускают рейс в столицу Дагестана
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#Алина Ясинская#Транспорт#Общество#Авиакомпании#Авиаперевозки#Авиарейсы#Перевозки#Прямой рейс#Международный рейс#Занзибар#Курорты#Омский аэропорт#Новости#Омск
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