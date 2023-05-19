Готовим купальники. Из Омска хотят запустить рейс в Занзибар

Posted Сегодня, 05:28
Published Сегодня, 05:28
Modified Сегодня, 05:48
Updated Сегодня, 05:48
Стало известно, что авикомпания «Азур Эйр» намерена организовать рейсы из Омска в Танзанию. Перевозчик просит разрешения у Росавиации на организацию данного маршрута. Информация об этом появилась на сайте Федерального агентства воздушного транспорта.
Этот вопрос должны обсудить на заседании межведомственной комиссии по допуску авиакомпаний к перевозкам. Если запрос согласуют, то отправляться омские пассажиры на курорт будут два раза в неделю. Решение о запуске международного направления представители Росавиации пока не озвучили.
Отметим, что архипелаг Занзибар расположен в Индийском океане недалеко от побережья Танзании. Отдыхающие на острове могут посетить его главную достопримечательность — Каменный город. Это исторический торговый квартал, где чувствуется влияние культуры суахили и ислама.
Ранее авиакомпания «Роял Флайт» получала разрешение на организацию рейса Омск — Занзибар. Добро дали еще в октябре 2021 года, но пока еще ни один рейс в ту сторону не был осуществлен.
Напомним, что из Омска должны были летать самолеты в столицу Таджикистана. Однако ни 2 мая, ни в последующие дни рейс не запустили. После анонсирования направления авиакомпания «Северный ветер» решила отказаться от организации перевозок в Душанбе. Основанием для этого стали «коммерческие соображения».
В то же время «Северный ветер» будет запускать из Омска рейсы в Дагестан. Первая авиапоездка для желающих отправиться в Махачкалу намечена на конец этого месяца, на 30 мая.