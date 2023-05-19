Готовим купальники. Из Омска хотят запустить рейс в Занзибар

Напомним, что из Омска должны были летать самолеты в столицу Таджикистана. Однако ни 2 мая, ни в последующие дни рейс не запустили. После анонсирования направления авиакомпания «Северный ветер» решила отказаться от организации перевозок в Душанбе. Основанием для этого стали «коммерческие соображения».