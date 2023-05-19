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Горит лес. В Крутинском районе Омской области тушат крупный пожар

19 мая 2023, 07:17
Фото: 1MI
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В Омской области тушат крупный лесной пожар

С начала сезона в регионе произошло 343 лесных пожара.

В Крутинском районе Омской области тушат крупный лесной пожар. Возгорание обнаружили вчера, 18 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства.

«Огонь вышел из болота, прошел полями, перемахнул через речку Крутиху», — рассказали в ведомстве.

С начала сезона лес в Омской области горел 343 раза. Опасность возникновения новых лесных пожаров сохраняется. Напомним, в регионе из-за возгораний введен режим чрезвычайной ситуации.

В начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Нередко огонь переходил и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района.

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#Евгений Игишев#Лесной пожар#Штраф за пожар#Крутинский район#Лесничество#Лес#Происшествия#Пожары в Сибири#Омск#Омская область
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