Горит лес. В Крутинском районе Омской области тушат крупный пожар

Posted Сегодня, 07:17
Published Сегодня, 07:17
Modified Сегодня, 07:19
Updated Сегодня, 07:19
В Крутинском районе Омской области тушат крупный лесной пожар. Возгорание обнаружили вчера, 18 мая, сообщили в пресс-службе Главного управления лесного хозяйства.
«Огонь вышел из болота, прошел полями, перемахнул через речку Крутиху», — рассказали в ведомстве.
С начала сезона лес в Омской области горел 343 раза. Опасность возникновения новых лесных пожаров сохраняется. Напомним, в регионе из-за возгораний введен режим чрезвычайной ситуации.
В начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Нередко огонь переходил и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района.