Горит лес. В Крутинском районе Омской области тушат крупный пожар

В начале мая Омская область «вырвалась» в лидеры по количеству лесных пожаров в Сибирском федеральном округе. Нередко огонь переходил и на населенные пункты. Пострадали село Честоозерье Большереченского района, деревня Луговая Тюкалинского района, село Шкуново Тарского района и село Новокарасук Крутинского района.