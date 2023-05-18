Замминистра имущественных отношений Омской области назначили Ларису Бабешину

Решение о назначении приняли на заседании Правительства Омской области под руководством врио губернатора Виталия Хоценко. Уже с сегодняшнего дня Лариса Владимировна приступает к исполнению своих обязанностей.



В должности заместителя министра омичка Лариса Владимировна будет курировать работу департамента учета собственности и земельных отношений министерства. Также она займется вопросами земельно-имущественного характера.