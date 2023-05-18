Замминистра имущественных отношений Омской области назначили Ларису Бабешину

Posted Сегодня, 10:21
Published Сегодня, 10:21
Modified Сегодня, 10:30
Updated Сегодня, 10:30
Пресс-служба Правительства Омской области сообщает, что заместителем министра имущественных отношений Омской области стала Лариса Бабешина.
Решение о назначении приняли на заседании Правительства Омской области под руководством врио губернатора Виталия Хоценко. Уже с сегодняшнего дня Лариса Владимировна приступает к исполнению своих обязанностей.
В должности заместителя министра омичка Лариса Владимировна будет курировать работу департамента учета собственности и земельных отношений министерства. Также она займется вопросами земельно-имущественного характера.
«В ее ведении будут находится вопросы проведения государственной кадастровой оценки в регионе, вопросы учета областной собственности, разграничения государственной собственности, управление земельными участками, находящимися в собственности Омской области, и другие вопросы», — уточнили в пресс-службе.
С 2017 по май 2023 года Лариса Бабешина занимала должности председателя комитета земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности, заместителя Главы муниципального района по вопросам земельно-имущественных отношений и градостроительной деятельности Администрации Омского муниципального района.
Напомним, что недавно пост заместителя министра имущественных отношений Омской области оставила Ольга Лузина. Она занимала эту должность с февраля 2022 года. Кстати, о ее возможном уходе говорили еще в середине апреля.