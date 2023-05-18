Забудем о пробках. В Омске нашли разработчика «умной» транспортной системы

Posted Сегодня, 11:28
Published Сегодня, 11:28
Modified Сегодня, 11:30
Updated Сегодня, 11:30
В Омске подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для разработки проекта интеллектуальной транспортной системы. Внедрением займется ПАО «Ростелеком» из Санкт-Петербурга. Компания согласилась выполнить работу за 185,096 млн рублей — это почти в два раза меньше, чем готово было заплатить «Управление дорожного хозяйства Омской области».
На торги поступили заявки от шести компании, однако одну — комиссия отклонила из-за выявленной недостоверной информации. Саму низкую цену предложило именно питерское публичное акционерное общество, руководителем которого с марта 2017 года является Михаил Осеевский.
Напомним, что внедрять «умную» транспортную систему нужно поэтапно. В результате в городе должна повыситься эффективность организации движения, безопасность на дорогах и увеличиться пропускная способность.
Работы, согласно проекту контракта, будут включать: