Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:28

Published Сегодня, 11:28

Modified Сегодня, 11:30

Updated Сегодня, 11:30

Изображение материала

Забудем о пробках. В Омске нашли разработчика «умной» транспортной системы

18 мая 2023, 11:28
Фото: Город55
Иллюстрация

В Омске определились с компанией, которая разработает «умную» транспортную систему

За свои услуги подрядчик получит 185 млн рублей.

В Омске подвели итоги аукциона по поиску подрядчика для разработки проекта интеллектуальной транспортной системы. Внедрением займется ПАО «Ростелеком» из Санкт-Петербурга. Компания согласилась выполнить работу за 185,096 млн рублей — это почти в два раза меньше, чем готово было заплатить «Управление дорожного хозяйства Омской области».

На торги поступили заявки от шести компании, однако одну — комиссия отклонила из-за выявленной недостоверной информации. Саму низкую цену предложило именно питерское публичное акционерное общество, руководителем которого с марта 2017 года является Михаил Осеевский.

Напомним, что внедрять «умную» транспортную систему нужно поэтапно. В результате в городе должна повыситься эффективность организации движения, безопасность на дорогах и увеличиться пропускная способность.

Работы, согласно проекту контракта, будут включать:

  • Создание модулей и подсистем Единой платформы управления транспортной системой;
  • Модернизацию 33 светофорных объектов;
  • Установку 40 детекторов транспорта;
  • Создание центра управления дорожным движением.
Строительство новой дороги в омском ЖК «Зеленая река» обойдется в 740 млн рублей
Узнать подробнее
#Юлия Истомина#Дороги#Пробки#Проект#Ростелеком#Транспорт#Общественный транспорт#Пассажирский транспорт#Общество#Город#Новости#Омск
Подпишитесь
Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
Сегодня, 06:49
Замминистра имущественных отношений Омской области назначили Ларису Бабешину
Сегодня, 10:21
Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей
Сегодня, 07:49
Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК
Сегодня, 06:35
В планах отдых. Стало известно, почему мэра Омска не было на публичных встречах
Сегодня, 07:25
В Омске «Новые люди» запустили школу безопасного вождения электросамокатов
Вчера, 08:22