Posted Сегодня, 15:22
Published Сегодня, 15:22
Modified Сегодня, 15:24
Updated Сегодня, 15:24
Володин подчеркнул необходимость изучения своих национальных языков, языков межнационального общения, а также китайского языка. По его словам, китайцы успешно сумели сохранить свою культуру и традиции, придерживаясь принципа толерантности, пишет Общественная служба новостей.
Спикер также упомянул Индию, которая стала пятой по величине экономикой мира, в то время как Великобритания, бывший колонизатор, опустилась на пятую позицию. Володин отметил, что индийцы вернули себе право использовать свой родной язык.
Ранее в Госдуме пояснили причины, по которым нельзя исключать английский язык из учебной программы.