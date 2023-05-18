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Володин: Английский язык утратил актуальность, русский и китайский — будущее

18 мая 2023, 15:22
Председатель Парламентской ассамблеи ОДКБ и спикер Госдумы Вячеслав Володин отметил, что английский язык стал языком, который утратил свою актуальность. Он выразил такую мысль, комментируя выступление представителя Китайской Народной Республики на русском языке.

Володин подчеркнул необходимость изучения своих национальных языков, языков межнационального общения, а также китайского языка. По его словам, китайцы успешно сумели сохранить свою культуру и традиции, придерживаясь принципа толерантности, пишет Общественная служба новостей.

Спикер также упомянул Индию, которая стала пятой по величине экономикой мира, в то время как Великобритания, бывший колонизатор, опустилась на пятую позицию. Володин отметил, что индийцы вернули себе право использовать свой родной язык.

Ранее в Госдуме пояснили причины, по которым нельзя исключать английский язык из учебной программы.

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