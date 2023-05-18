В планах отдых. Стало известно, почему мэра Омска не было на публичных встречах

Posted Сегодня, 07:25
Published Сегодня, 07:25
Modified Сегодня, 07:28
Updated Сегодня, 07:28
На последних публичных встречах Сергей Шелест отсутствовал, так что у СМИ начали появляться вопросы. Оказалось, что со вчерашнего дня градоначальник официально отдыхает. Об этом сегодня, 18 мая, сообщили в пресс-центре администрации города.
Мэр пропустил не только вчерашнее заседание городского совета, но и встречу с делегацией из Манчжурии. На опубликованных пресс-службой облправительства фотографи\х присутствовали все высокопоставленные лица, кроме руководителя города. Также Шелеста не было на возложении цветов к бюсту Сергея Манякина.
В пресс-центре мэрии добавили, что градоначальник хоть и находится в отпуске, но от дел не отходит. Официально же обязанности мэра взял на себя его заместитель Евгений Фомин.
Врио губернатора Омской области Виталий Хоценко согласовал сроки отпуска Шелеста. Известно, что он взял небольшой перерыв, чтобы отдохнуть от работы.
Напомним, что мэр много участвовал в уборке города в период весеннего месячника чистоты с 10 апреля по 7 мая.