В планах отдых. Стало известно, почему мэра Омска не было на публичных встречах

Мэр пропустил не только вчерашнее заседание городского совета, но и встречу с делегацией из Манчжурии. На опубликованных пресс-службой облправительства фотографи\х присутствовали все высокопоставленные лица, кроме руководителя города. Также Шелеста не было на возложении цветов к бюсту Сергея Манякина.