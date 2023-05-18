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В Омской области педофила приговорили к 19 годам тюрьмы за домогательства к детям

18 мая 2023, 10:57
Фото: 1MI
Злоумышленник отправится в колонию строго режима
От действий преступника пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.

В Омской области к 19 годам лишения свободы приговорили 59-летнего жителя Калачинского района. Его признали виновным в 10 эпизодах сексуальных домогательств к детям, сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.

От действий преступника пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.

Установлено, что с июня 2020 года по март 2022 года подсудимый приглашал к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой. Под предлогом угощения сладостями и покупки подарков он совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и сексуальные домогательства.

Одна из потерпевших девочек рассказала все своей бабушке, которая и написала заявление в полицию.

Свою вину подсудимый не признал. Согласно приговору, педофилу предстоит провести ближайшие 19 лет в колонии строго режима, а также выплатить компенсацию в пользу потерпевших — почти 500 тысяч рублей.

Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время обжаловать решение суда.

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#Евгений Игишев#Омск#Приговор#Суд#Педофил#Срок#Уголовное дело#Происшествия#Общество#Омская область
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