В Омской области педофила приговорили к 19 годам тюрьмы за домогательства к детям

Posted Сегодня, 10:57
Published Сегодня, 10:57
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Updated Сегодня, 10:59
В Омской области к 19 годам лишения свободы приговорили 59-летнего жителя Калачинского района. Его признали виновным в 10 эпизодах сексуальных домогательств к детям, сообщили сегодня, 18 мая, в пресс-службе региональной прокуратуры.
От действий преступника пострадали 6 детей в возрасте от 6 до 12 лет.
Установлено, что с июня 2020 года по март 2022 года подсудимый приглашал к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой. Под предлогом угощения сладостями и покупки подарков он совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и сексуальные домогательства.
Одна из потерпевших девочек рассказала все своей бабушке, которая и написала заявление в полицию.
Свою вину подсудимый не признал. Согласно приговору, педофилу предстоит провести ближайшие 19 лет в колонии строго режима, а также выплатить компенсацию в пользу потерпевших — почти 500 тысяч рублей.
Приговор в законную силу не вступил, у сторон есть время обжаловать решение суда.