В Омской области педофила приговорили к 19 годам тюрьмы за домогательства к детям

Установлено, что с июня 2020 года по март 2022 года подсудимый приглашал к себе домой детей своей бывшей сожительницы, а также своей знакомой. Под предлогом угощения сладостями и покупки подарков он совершал в отношении несовершеннолетних развратные действия и сексуальные домогательства.