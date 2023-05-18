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В Омске за получение крупной взятки будут судить 68-летнего экономиста

18 мая 2023, 08:01
Фото: Город55
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Специалист участвовала в афере с поставкой металла.

Фигурантом уголовного дела стала 68-летняя женщина. Ее обвинили в получении крупной взятки (п. «в» ч. 5 ст. 290 УК РФ). Детали этой истории предоставила пресс-служба регионального следкома.

По версии следствия, обвиняемая получала денежное вознаграждение, когда работала экономистом на одном из предприятий. Она трудилась в отделе материально-технического снабжения. Взяткодателем был генеральной директор группы компаний, который передавал деньги через посредника.

За период с 2016 по 2018 года она получила взятку на общую сумму 840 тыс рублей. За это экономист помогала заключать и оплачивать договоры на поставку металла. Как рассказали в СУ СК РФ по Омской области, уголовное дело уже направлено в суд.

Ранее стало известно о взяточничестве 38-летнего чиновника Евгения Селезнева. В региональной прокуратуре рассказали, что он получил 155 тыс рублей. Работник «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» попался на взятке при курировании строительства объектов Красногорского гидроузла.

Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
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#Алина Ясинская#Уголовное дело#Суд#Взятка#СУ СКР Омской области#Происшествия#Экономика#Новости#Омск
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Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
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