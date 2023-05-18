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В Омске создали рабочую группу по озеленению городской территории

18 мая 2023, 09:24
Фото: Город55
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Председателем новой структуры стал Евгений Фомин.

В Омске вопросами озеленения городской территории будет заниматься специально созданная рабочая группа. Соответствующее распоряжение 12 мая подписал мэр Сергей Шелест.

Обязанности рабочей группы пока не известны, разработкой плана работы предстоит заняться тем, кто вошел в состав новой структуры. Произойдет это в течение двух недель с момента первого заседания.

Председателем рабочей группы по озеленению стал первый заммэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин. Его зам в рабочей группе — Михаил Горчаков. Секретарем назначили начальника отдела озеленения департамента городского хозяйства Екатерину Чешегорову.

На постоянной основе в состав рабочей группы будут входить Александра Самохвалова (замдиректора информационной политики), Оксана Тарасюк (начальник сектора управления муниципальными предприятиями и учреждениями депимущества), Оксана Баранова (замдиректора депобра), Ольга Дерябина (начальник управления градостроительства депархитектуры).

Остальные смогут присутствовать на заседаниях комиссии по согласованию. Среди них:

  • Илья Бальцер (гендиректор ООО «ИТП „Град“).
  • Михаил Киреев (замдиректора БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства» по зеленому хозяйству);
  • Ирина Ковалева (депутат Омского горсовета);
  • Владимир Лифантьев (член общественной палаты РФ по Омской области);
  • Алексей Провозин (депутат Омского горсовета);
  • Алексей Сокин (директор БУ г. Омска «Центр компетенций по вопросам городской среды»);
  • Наталья Старовойтова (депутат Омского горсовета);
  • Ольга Швецова (замначальника участка по содержанию пешеходных зон БУ г. Омска «Управление дорожного хозяйства и благоустройства»).
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#Озеленение#Озеленение города#Комиссия#Общество#Город#Новости#Омск#Евгений Фомин#Юлия Истомина
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