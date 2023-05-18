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В Омске проверят организацию, водитель которой потерял сознание за рулем

18 мая 2023, 11:50
Фото: Город55
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У водителя троллейбуса диагностирована сердечная недостаточность.

СУ СКР по Омской области сообщает, что по информации из СМИ началась доследственная проверка по факту ДТП, произошедшего на Космическом проспекте. Авария произошла сегодня, 18 мая.

Оказалось, что 41-летний водитель троллейбуса потерял сознание из-за сердечной недостаточности. В этот момент он врезался в опору ЛЭП и металлические ограждения по проспекту Космический со стороны улицы П. Осминина. В результате 3 женщины упали и им потребовалась медпомощь. Всего в салоне находилось 8 пассажиров.

Фото: ГИБДД по Омской области
«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельств ДТП, а на пассажирском предприятии будут выяснены вопросы допуска водителей в рейс, соблюдения требований трудового законодательства в части времени работы и отдыха, а также обеспечения безопасности перевозок пассажиров, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка (ст. 238 УК РФ)», — уточнили в СУ СКР.

В мэрии Омска уточнили, что водитель был госпитализирован. А обстоятельства происшедшего продолжают устанавливать.

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#Ксения Карагодина#Водитель троллейбуса#Авария#ДТП#ДТП с пострадавшими#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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