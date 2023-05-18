В Омске проверят организацию, водитель которой потерял сознание за рулем

Posted Сегодня, 11:50
Published Сегодня, 11:50
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Updated Сегодня, 11:52
СУ СКР по Омской области сообщает, что по информации из СМИ началась доследственная проверка по факту ДТП, произошедшего на Космическом проспекте. Авария произошла сегодня, 18 мая.
Оказалось, что 41-летний водитель троллейбуса потерял сознание из-за сердечной недостаточности. В этот момент он врезался в опору ЛЭП и металлические ограждения по проспекту Космический со стороны улицы П. Осминина. В результате 3 женщины упали и им потребовалась медпомощь. Всего в салоне находилось 8 пассажиров.
«В ходе проверки будут выяснены все обстоятельств ДТП, а на пассажирском предприятии будут выяснены вопросы допуска водителей в рейс, соблюдения требований трудового законодательства в части времени работы и отдыха, а также обеспечения безопасности перевозок пассажиров, действиям ответственных лиц будет дана правовая оценка (ст. 238 УК РФ)», — уточнили в СУ СКР.
В мэрии Омска уточнили, что водитель был госпитализирован. А обстоятельства происшедшего продолжают устанавливать.