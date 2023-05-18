В Омске проверят организацию, водитель которой потерял сознание за рулем

СУ СКР по Омской области сообщает, что по информации из СМИ началась доследственная проверка по факту ДТП, произошедшего на Космическом проспекте. Авария произошла сегодня, 18 мая.



Оказалось, что 41-летний водитель троллейбуса потерял сознание из-за сердечной недостаточности. В этот момент он врезался в опору ЛЭП и металлические ограждения по проспекту Космический со стороны улицы П. Осминина. В результате 3 женщины упали и им потребовалась медпомощь. Всего в салоне находилось 8 пассажиров.