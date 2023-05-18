В минтрансе отреагировали на коррупционный скандал вокруг Красногорского гидроузла

Напомним, Евгений Селезнев, занимавший пост начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла получил 155 тысяч рублей от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах Красногорского гидроузла. Вчера, 17 мая, на чиновника завели уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу.