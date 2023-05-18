В минтрансе отреагировали на коррупционный скандал вокруг Красногорского гидроузла

Posted Сегодня, 07:54
Published Сегодня, 07:54
Modified Сегодня, 07:56
Updated Сегодня, 07:56
В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области отреагировали на уголовное дело в отношении чиновника из «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Госслужащий, курирующий строительство Красногорского гидроузла, попался на взятке.
«Получение взятки должностного лица крайне недопустимо при реализации таких серьезных объектов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. В свою очередь мы будем содействовать пресечению подобных ситуаций», — заявили в министерстве.
Напомним, Евгений Селезнев, занимавший пост начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла получил 155 тысяч рублей от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах Красногорского гидроузла. Вчера, 17 мая, на чиновника завели уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу.