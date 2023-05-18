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В минтрансе отреагировали на коррупционный скандал вокруг Красногорского гидроузла

18 мая 2023, 07:54
Фото: УФСБ России по Омской области
Чиновника заключили под стражу до середины июля
Чиновник попался на взятке при строительстве объекта.

В министерстве транспорта и дорожного хозяйства Омской области отреагировали на уголовное дело в отношении чиновника из «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Госслужащий, курирующий строительство Красногорского гидроузла, попался на взятке.

«Получение взятки должностного лица крайне недопустимо при реализации таких серьезных объектов. В настоящее время проводятся следственные мероприятия. В свою очередь мы будем содействовать пресечению подобных ситуаций», — заявили в министерстве.

Напомним, Евгений Селезнев, занимавший пост начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла получил 155 тысяч рублей от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах Красногорского гидроузла. Вчера, 17 мая, на чиновника завели уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу.

Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
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#Взятка#Красногорский гидроузел#Омск#Омская область#Происшествия#Евгений Игишев#Уголовное дело#Минтранс
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Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
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