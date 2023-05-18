«Умная» транспортная система, озеленение города и компенсация от мэрии. Омск сегодня

Posted Сегодня, 14:02
Published Сегодня, 14:02
Modified Сегодня, 14:09
Updated Сегодня, 14:09
Новость №1. В Омске определились с разработчиком «умной» транспортной системы
В Омске завершился аукцион по поиску подрядчика для разработки проекта интеллектуальной транспортной системы. Внедрением займется ПАО «Ростелеком» из Санкт-Петербурга. За работу компания получит 185,096 млн рублей (почти в 2 раза меньше, чем готово было заплатить «УДХБ»). Уточним, что внедрять «умную» транспортную систему нужно поэтапно. Согласно проекту контракта, компании предстоит: создание модулей и подсистем Единой платформы управления транспортной системой; модернизация 33 светофорных объектов; установка 40 детекторов транспорта; создание центра управления дорожным движением. Благодаря этому в Омске должна повыситься эффективность организации движения, безопасность на дорогах и увеличиться пропускная способность.
Новость №2. В Омске появилась рабочая группа по озеленению городской территории
12 мая мэр Сергей Шелест подписал новое распоряжение, согласно которому, в Омске вопросами озеленения городской территории будет заниматься специально созданная рабочая группа. Однако какие обязанности будут у группы пока не решено. Разрабатывать план работы предстоит тем, кто вошел в состав новой структуры. Все решится в течение 2-х недель с момента первого заседания. Председателем рабочей группы по озеленению стал первый заммэра, директор департамента городского хозяйства Евгений Фомин. Его зам в рабочей группе — Михаил Горчаков. Секретарем назначили начальника отдела озеленения департамента городского хозяйства Екатерину Чешегорову.
Новость №3. От омской мэрии требуют компенсацию за искусанную собакой девочку
Пресс-служба Центрального райсуда сообщает, что с департамента городского хозяйства омской мэрии планируют взыскать компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. В производство суда уже поступил иск прокурора в интересах несовершеннолетней девочки. Дело в том, что 3 марта этого года бездомная собака напала на ребенка. В итоге девочке пришлось обратиться в больницу, где она до сих пор проходит курс лечения. Отметим, что исковое заявление уже принято, сейчас идет подготовка дела к судебному заседанию. Кроме того, обе стороны вызваны на опрос.