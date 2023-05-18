«Умная» транспортная система, озеленение города и компенсация от мэрии. Омск сегодня

Пресс-служба Центрального райсуда сообщает, что с департамента городского хозяйства омской мэрии планируют взыскать компенсацию морального вреда в размере 25 тысяч рублей. В производство суда уже поступил иск прокурора в интересах несовершеннолетней девочки. Дело в том, что 3 марта этого года бездомная собака напала на ребенка. В итоге девочке пришлось обратиться в больницу, где она до сих пор проходит курс лечения. Отметим, что исковое заявление уже принято, сейчас идет подготовка дела к судебному заседанию. Кроме того, обе стороны вызваны на опрос.