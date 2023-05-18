Участок земли в Советском округе Омска отдают под строительство склада

Начальная стоимость ежегодной аренды составляет 4 087 200 рублей. В свое пользование арендатор получит эту землю в срок на 10 лет 8 месяцев. На земельный участок в Советском округе действуют ограничения. 38,8 тысяч кв. м занимает водоохранная зона.