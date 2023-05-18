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Участок земли в Советском округе Омска отдают под строительство склада

18 мая 2023, 05:30
Фото: 1MI
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Часть земельного участка приходится на водоохранную зону.

Омский департамент архитектуры городской администрации начал поиски арендатора для земельного участка площадью 92 962 кв. м с кадастровым номером 55:36:030120:3049 (ориентир — проспект Мира, дом 183/1). Землю в Нефтяниках разрешается использовать под строительство склада и складских площадок.

Начальная стоимость ежегодной аренды составляет 4 087 200 рублей. В свое пользование арендатор получит эту землю в срок на 10 лет 8 месяцев. На земельный участок в Советском округе действуют ограничения. 38,8 тысяч кв. м занимает водоохранная зона.

Фото: Скриншот сайта Роскадастр

Заявки от участников ждут до 16 июня, итоги торгов планируют подвести 21 июня.

Напомним, накануне определилась компания, которая займется строительством домов средней этажности на 2-й Дачной. Земельные участки достались ООО «Кватро» из Омска. Размер ежегодной платы за аренду двух участков составит 15 млн рублей.

Многоэтажные дома на улице 2-я Дачная построит омская компания «Кватро»
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#Юлия Истомина#Аренда земли#Земельный участок#Строительство#Бизнес#Департамент архитектуры#Город#Новости#Омск
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