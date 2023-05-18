Суд в Тюмени постановил выплатить 300 тыс рублей за сломанный палец в аквапарке

Posted Сегодня, 07:29
Published Сегодня, 07:29
Modified Сегодня, 07:31
Updated Сегодня, 07:31
В соответствии с сообщением пресс-службы судов Тюменской области, организации придется выплатить пострадавшему компенсацию в размере 300 тысяч рублей.
Инцидент произошел 10 мая 2022 года, когда посетитель посещал аквапарк "ЛетоЛето", пишет ФедералПресс. В результате, он получил открытый перелом пальца на левой стопе. После получения травмы, мужчина предъявил претензию к аквапарку, но организация заявила, что сам он виноват, нарушив правила посещения и вызвав травму.
После неудовлетворительного ответа от аквапарка, потерпевший обратился в прокуратуру. Проверка, проведенная прокурорами, подтвердила его правоту.
Центральный районный суд обязал аквапарк выплатить компенсацию морального вреда в размере 300 тысяч рублей, а также оштрафовал организацию на 80 тысяч рублей. Решение было принято в связи с отказом аквапарка добровольно удовлетворить требования пострадавшего.