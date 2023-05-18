Суд в Тюмени постановил выплатить 300 тыс рублей за сломанный палец в аквапарке

Инцидент произошел 10 мая 2022 года, когда посетитель посещал аквапарк "ЛетоЛето", пишет ФедералПресс. В результате, он получил открытый перелом пальца на левой стопе. После получения травмы, мужчина предъявил претензию к аквапарку, но организация заявила, что сам он виноват, нарушив правила посещения и вызвав травму.