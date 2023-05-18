Суд признал недействительной сделку обанкротившегося Черноглазовского элеватора

Posted Сегодня, 10:27
Published Сегодня, 10:27
Modified Сегодня, 10:54
Updated Сегодня, 10:54
Восьмой арбитражный апелляционный суд изменил определение Омского арбитражного суда относительно одного из договоров, заключенного публичным акционерным обществом «Черноглазовский элеватор». Это договор об аренде, который ПАО заключило с ООО «Сибинвест» в декабре 2019 года — через 3 месяца после того, как стало банкротом.
Согласно иску торгового дома «Родные просторы» документ еще в августе 2022 года был признан недействительным, и «Сибинвест» обязали вернуть «Черноглазовскому элеватору» неосновательное обогащение. Сумма составила 300 тысяч рублей, «Родные просторы» сочли ее заниженной и направили жалобу.
Апелляционная инстанция учла мнение истца. В итоге размер неосновательного обогащения вырос до 32 млн рублей.
Напомним: «Черноглазовский элеватор» прописан в Таврическом районе Омской области, и его финансовые дела начали ухудшаться не позже 2017 года. В сентябре 2019 года он был признан несостоятельным должником, конкурсным управляющим компании с февраля 2020 года является Ирина Мецлер.