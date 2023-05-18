Суд признал недействительной сделку обанкротившегося Черноглазовского элеватора

Восьмой арбитражный апелляционный суд изменил определение Омского арбитражного суда относительно одного из договоров, заключенного публичным акционерным обществом «Черноглазовский элеватор». Это договор об аренде, который ПАО заключило с ООО «Сибинвест» в декабре 2019 года — через 3 месяца после того, как стало банкротом.