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Суд признал недействительной сделку обанкротившегося Черноглазовского элеватора

18 мая 2023, 10:27
Фото: 1MI
иллюстрация
Теперь «Сибинвесту» придется вернуть 32 млн рублей.

Восьмой арбитражный апелляционный суд изменил определение Омского арбитражного суда относительно одного из договоров, заключенного публичным акционерным обществом «Черноглазовский элеватор». Это договор об аренде, который ПАО заключило с ООО «Сибинвест» в декабре 2019 года — через 3 месяца после того, как стало банкротом.

Согласно иску торгового дома «Родные просторы» документ еще в августе 2022 года был признан недействительным, и «Сибинвест» обязали вернуть «Черноглазовскому элеватору» неосновательное обогащение. Сумма составила 300 тысяч рублей, «Родные просторы» сочли ее заниженной и направили жалобу.

Апелляционная инстанция учла мнение истца. В итоге размер неосновательного обогащения вырос до 32 млн рублей.

Напомним: «Черноглазовский элеватор» прописан в Таврическом районе Омской области, и его финансовые дела начали ухудшаться не позже 2017 года. В сентябре 2019 года он был признан несостоятельным должником, конкурсным управляющим компании с февраля 2020 года является Ирина Мецлер.

 

В Омске сменился конкурсный управляющий банкротящегося «Черноглазовского элеватора»
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#Николай Эйхвальд#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости
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