Сергей Шелест рассказал об укреплении связей между Омском и Минском

Posted Сегодня, 09:46
Published Сегодня, 09:46
Modified Сегодня, 09:48
Updated Сегодня, 09:48
Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об укреплении связей с Минском. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 18 мая, глава администрации Советского округа Сергей Финашин и заместитель главы администрации Московского района Минска Наталия Елисеева. Города продолжат взаимодействовать в областях науки, техники и технологий, образования, телекоммуникаций, культуры, искусства и спорта.
«Мероприятие прошло в мэрии, от моего имени гостей приветствовал Евгений Викторович Фомин, который верно отметил, что Республика Беларусь является стратегическим партнером России в самых разных направлениях и омичи высоко ценят уровень сложившихся отношений и взаимопонимания между нашими странами и городами», — отметил градоначальник.
Сергей Шелест также сообщили, что в настоящее время существует соглашение об установлении дружеских отношений между Минском и Омском, а также в 2015 году было подписано соглашение между Центральным округом Омска и Первомайским районом Минска — окружные территории для взаимодействия подбираются схожие по структуре. По мнению мэра, это способствует формированию тесных контактов в разных сферах.
Делегация из Минска прибыла в Омск на два дня.