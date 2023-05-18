Сергей Шелест рассказал об укреплении связей между Омском и Минском

Сергей Шелест также сообщили, что в настоящее время существует соглашение об установлении дружеских отношений между Минском и Омском, а также в 2015 году было подписано соглашение между Центральным округом Омска и Первомайским районом Минска — окружные территории для взаимодействия подбираются схожие по структуре. По мнению мэра, это способствует формированию тесных контактов в разных сферах.