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Сергей Шелест рассказал об укреплении связей между Омском и Минском

18 мая 2023, 09:46
Фото: Администрация Омска
Города продолжат взаимодействовать в областях науки, техники и технологий, образования, телекоммуникаций, культуры, искусства и спорта.

Мэр Омска Сергей Шелест рассказал об укреплении связей с Минском. Соответствующее соглашение подписали сегодня, 18 мая, глава администрации Советского округа Сергей Финашин и заместитель главы администрации Московского района Минска Наталия Елисеева. Города продолжат взаимодействовать в областях науки, техники и технологий, образования, телекоммуникаций, культуры, искусства и спорта.

«Мероприятие прошло в мэрии, от моего имени гостей приветствовал Евгений Викторович Фомин, который верно отметил, что Республика Беларусь является стратегическим партнером России в самых разных направлениях и омичи высоко ценят уровень сложившихся отношений и взаимопонимания между нашими странами и городами», — отметил градоначальник.

Сергей Шелест также сообщили, что в настоящее время существует соглашение об установлении дружеских отношений между Минском и Омском, а также в 2015 году было подписано соглашение между Центральным округом Омска и Первомайским районом Минска — окружные территории для взаимодействия подбираются схожие по структуре. По мнению мэра, это способствует формированию тесных контактов в разных сферах.

Делегация из Минска прибыла в Омск на два дня.

#Город#Общество#Сергей шелест#Омск#Минск#Сотрудничество#Евгений Игишев
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