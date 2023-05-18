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Россия и Иран заключат соглашение о финансировании строительства ж/д дороги

18 мая 2023, 17:00
Россия и Иран заключили соглашение о финансировании завершения строительства недостающего участка железной дороги Решт—Астара. Информация об этом была опубликована в газете «Коммерсантъ».

В рамках соглашения Россия предоставит государственный кредит в размере 1,3 миллиарда евро, что составляет большую часть общей стоимости проекта, оцененного в 1,6 миллиарда евро, пишет Общественная служба новостей.

Планируется, что строительство данного участка в Иране будет завершено менее чем за четыре года, несмотря на то, что с момента первоначального соглашения о нем прошло уже 20 лет.

Некоторые участники рынка считают, что острая необходимость в этой железной дороге уже отпала. В настоящее время доступны восточный и транскаспийский коридоры МТК «Север—Юг», которые требуют развития грузовой инфраструктуры. Кроме того, существуют более простые в реализации альтернативные проекты.

Более того, грузы из иранских портов до границы с Азербайджаном могут быть эффективно доставлены автомобильным транспортом.

В ответ президент Ирана Ибрахим Раиси рассматривает проект западной ветки с новым участком как одну из множества возможностей сотрудничества с Россией.

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