Россия и Иран заключат соглашение о финансировании строительства ж/д дороги

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Published Сегодня, 17:00
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В рамках соглашения Россия предоставит государственный кредит в размере 1,3 миллиарда евро, что составляет большую часть общей стоимости проекта, оцененного в 1,6 миллиарда евро, пишет Общественная служба новостей.
Планируется, что строительство данного участка в Иране будет завершено менее чем за четыре года, несмотря на то, что с момента первоначального соглашения о нем прошло уже 20 лет.
Некоторые участники рынка считают, что острая необходимость в этой железной дороге уже отпала. В настоящее время доступны восточный и транскаспийский коридоры МТК «Север—Юг», которые требуют развития грузовой инфраструктуры. Кроме того, существуют более простые в реализации альтернативные проекты.
Более того, грузы из иранских портов до границы с Азербайджаном могут быть эффективно доставлены автомобильным транспортом.
В ответ президент Ирана Ибрахим Раиси рассматривает проект западной ветки с новым участком как одну из множества возможностей сотрудничества с Россией.