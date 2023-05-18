РЭО: В Тульской области ввели в эксплуатацию КПО по обращению с ТКО на 420 тыс. тонн

Posted Сегодня, 11:18
Published Сегодня, 11:18
Modified Сегодня, 11:32
Updated Сегодня, 11:32
Проект был профинансирован Российским экологическим оператором на сумму 261,9 млн рублей.
Согласно сообщению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, объекты обработки отходов мощностью 420 тысяч тонн и утилизации мощностью 70 тысяч тонн введены в эксплуатацию 17 мая 2023 года.
Общая стоимость проекта составила 1,035 млрд рублей, а инвестором выступило ООО "СтройСитиТула" (ООО «МСК-НТ», регоператор в Московской области, Тульской области, Нижегородской области, оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Москве).
Объект утилизации представляет собой объект компостирования, участок производства технического грунта.
Российский экологический оператор (РЭО) был создан в соответствии с указом президента России от 14 января 2019 года. Основной целью РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках нацпроекта "Экология" планируется сокращение объема захоронения ТКО и снижение экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% ТКО и снижения на 50% объема отходов, направляемых на полигоны, что невозможно без развития замкнутого цикла экономики.