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РЭО: В Тульской области ввели в эксплуатацию КПО по обращению с ТКО на 420 тыс. тонн

18 мая 2023, 11:18
В Дубенском районе Тульской области завершена реконструкция полигона - введен в эксплуатацию комплексный объект по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО), который будет принимать 420 тысяч тонн отходов.

Проект был профинансирован Российским экологическим оператором на сумму 261,9 млн рублей.

Согласно сообщению генерального директора Российского экологического оператора Дениса Буцаева, объекты обработки отходов мощностью 420 тысяч тонн и утилизации мощностью 70 тысяч тонн введены в эксплуатацию 17 мая 2023 года.

Общая стоимость проекта составила 1,035 млрд рублей, а инвестором выступило ООО "СтройСитиТула" (ООО «МСК-НТ», регоператор в Московской области, Тульской области, Нижегородской области, оператор по обращению с твердыми коммунальными отходами в Москве).

Объект утилизации представляет собой объект компостирования, участок производства технического грунта.

Российский экологический оператор (РЭО) был создан в соответствии с указом президента России от 14 января 2019 года. Основной целью РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках нацпроекта "Экология" планируется сокращение объема захоронения ТКО и снижение экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% ТКО и снижения на 50% объема отходов, направляемых на полигоны, что невозможно без развития замкнутого цикла экономики.

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