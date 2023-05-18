РЭО: В Тульской области ввели в эксплуатацию КПО по обращению с ТКО на 420 тыс. тонн

Российский экологический оператор (РЭО) был создан в соответствии с указом президента России от 14 января 2019 года. Основной целью РЭО является создание комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО) в России. В рамках нацпроекта "Экология" планируется сокращение объема захоронения ТКО и снижение экологической нагрузки на население. К 2030 году планируется достичь сортировки 100% ТКО и снижения на 50% объема отходов, направляемых на полигоны, что невозможно без развития замкнутого цикла экономики.