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Район Тувы вводит карантин из-за заражения сибирской язвой крупного рогатого скота

18 мая 2023, 16:03
Кызылский район Тувы объявляет карантин из-за обнаружения случаев заражения крупного рогатого скота сибирской язвой, как сообщается на официальном портале региона.

По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, ограничительные меры введены в местечке Уш-Хады-Эмектиг, расположенном недалеко от села Целинное в Кызылском районе, пишет Общественная служба новостей.

Согласно информации, возбудителем сибирской язвы был обнаружен у коровы в личном хозяйстве местного жителя. На данный момент межведомственная комиссия проводит необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия в очаге заражения.

Ранее руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Сергей Данкверт, заявил, что в России нет угрозы распространения сибирской язвы, так как выявленные случаи быстро подавляются. Он также отметил, что заражения происходят из-за непредоставления ветеринарным врачам доступа к скоту со стороны владельцев животных.

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