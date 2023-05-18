Район Тувы вводит карантин из-за заражения сибирской язвой крупного рогатого скота

Posted Сегодня, 16:03
Published Сегодня, 16:03
Modified Сегодня, 16:04
Updated Сегодня, 16:04
По словам главы Тувы Владислава Ховалыга, ограничительные меры введены в местечке Уш-Хады-Эмектиг, расположенном недалеко от села Целинное в Кызылском районе, пишет Общественная служба новостей.
Согласно информации, возбудителем сибирской язвы был обнаружен у коровы в личном хозяйстве местного жителя. На данный момент межведомственная комиссия проводит необходимые санитарно-эпидемиологические мероприятия в очаге заражения.
Ранее руководитель Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору, Сергей Данкверт, заявил, что в России нет угрозы распространения сибирской язвы, так как выявленные случаи быстро подавляются. Он также отметил, что заражения происходят из-за непредоставления ветеринарным врачам доступа к скоту со стороны владельцев животных.