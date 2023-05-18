Прокуратура Ульяновской области проверяет нарушения трудовых прав на УАЗе

Пресс-служба прокуратуры Ульяновской области сообщила о проведении проверки в связи с появившимися в интернете информациями о нарушениях трудовых прав рабочих на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ).