Прокуратура Ульяновской области проверяет нарушения трудовых прав на УАЗе

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:36
Updated Сегодня, 14:36
В рамках проверки проанализируют и проверят информацию о задержках и неполных выплатах заработной платы работникам, пишет Общественная служба новостей.
«Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по распространенной в сети Интернет информации о нарушении трудовых прав работников ООО 'УАЗ'. Инспектор прокуратуры района Ефремкин А.Н., незамедлительно посетивший предприятие, анализирует вопросы своевременности и полноты выплаты заработной платы трудовому коллективу», — говорится в сообщении пресс-службы.
Прокуратура примет меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений трудовых прав.