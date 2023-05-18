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Прокуратура Ульяновской области проверяет нарушения трудовых прав на УАЗе

18 мая 2023, 14:35
Пресс-служба прокуратуры Ульяновской области сообщила о проведении проверки в связи с появившимися в интернете информациями о нарушениях трудовых прав рабочих на Ульяновском автомобильном заводе (УАЗ).

В рамках проверки проанализируют и проверят информацию о задержках и неполных выплатах заработной платы работникам, пишет Общественная служба новостей.

«Прокуратура Засвияжского района Ульяновска проводит проверку по распространенной в сети Интернет информации о нарушении трудовых прав работников ООО 'УАЗ'. Инспектор прокуратуры района Ефремкин А.Н., незамедлительно посетивший предприятие, анализирует вопросы своевременности и полноты выплаты заработной платы трудовому коллективу», — говорится в сообщении пресс-службы.

Прокуратура примет меры прокурорского реагирования в случае выявления нарушений трудовых прав.

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