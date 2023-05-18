Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 16:25

Published Сегодня, 16:25

Modified Сегодня, 16:25

Updated Сегодня, 16:25

Продажи ликерных вин в России выросли в 2,5 раза

18 мая 2023, 16:25
Продажи ликерных вин в России выросли в 2,5 раза с января по апрель 2023 года, свидетельствуют данные Росалкогольрегулирования.

Общий объем розничных продаж ликерных вин достиг отметки в 420,2 тыс. дал, что является значительным увеличением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Общественная служба новостей.

Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросли на 31,5% и составили 4,3 млн дал. Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом увеличились на 21,5%, достигнув 543,1 тыс. дал.

Показатели также показали рост в других категориях. Продажи плодовой алкогольной продукции увеличились на 20,9% и составили 4,1 млн дал, а продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 17,3%, достигнув 5,6 млн дал.

Отмечается, что реализация коньяка выросла на 9,2% и составила 4,3 млн дал, а продажи игристых вин увеличились на 7,6% и достигли 5,97 млн дал.

Подпишитесь
Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
Сегодня, 06:49
Омичка Лариса Бабешина стала новым замминистра имущественных отношений
Сегодня, 10:21
Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей
Сегодня, 07:49
Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК
Сегодня, 06:35
В планах отдых. Стало известно, почему мэра Омска не было на публичных встречах
Сегодня, 07:25
В Омске «Новые люди» запустили школу безопасного вождения электросамокатов
Вчера, 08:22