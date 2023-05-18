Продажи ликерных вин в России выросли в 2,5 раза

Posted Сегодня, 16:25
Published Сегодня, 16:25
Modified Сегодня, 16:25
Updated Сегодня, 16:25
Общий объем розничных продаж ликерных вин достиг отметки в 420,2 тыс. дал, что является значительным увеличением по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, пишет Общественная служба новостей.
Продажи ликеро-водочных изделий с крепостью свыше 25% выросли на 31,5% и составили 4,3 млн дал. Продажи виноградосодержащих напитков с этиловым спиртом увеличились на 21,5%, достигнув 543,1 тыс. дал.
Показатели также показали рост в других категориях. Продажи плодовой алкогольной продукции увеличились на 20,9% и составили 4,1 млн дал, а продажи слабоалкогольной продукции увеличились на 17,3%, достигнув 5,6 млн дал.
Отмечается, что реализация коньяка выросла на 9,2% и составила 4,3 млн дал, а продажи игристых вин увеличились на 7,6% и достигли 5,97 млн дал.