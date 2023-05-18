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Предпринимателю Коновалову одобрили проект строительства гаража на Левобережье Омска

18 мая 2023, 10:49
Фото: 1MI
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Проектная документация получила положительное заключение экспертизы.

На Левом берегу Омска, на улице Волгоградской, возводят многоэтажный гараж с блоками для обслуживания здания. Городу55 стало известно, что проект строительства получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».

Подготовкой проекта занималось общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт „Новые технологии“, директором и единственным учредителем которого является Екатерина Янкелевич.

В качестве застройщика указан индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов. Ранее он владелец двумя компаниями — ООО «Спорт и здоровье» (ликвидирована в 2016 году) и ООО «Авангард» (ликвидирована в 2017 году).

Коновалов известен в Омске строительством магазинов, в том числе товаров первой необходимости. Один из его магазинов должен появиться на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная.

В Омске предприниматель Евгений Коновалов построит магазин на 28-й Северной
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#Юлия Истомина#Гараж#Строительство#Предприниматель#Застройщик#Бизнес#Проект#Город#Новости#Омск
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