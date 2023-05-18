Предпринимателю Коновалову одобрили проект строительства гаража на Левобережье Омска

Posted Сегодня, 10:49
Published Сегодня, 10:49
Modified Сегодня, 10:51
Updated Сегодня, 10:51
На Левом берегу Омска, на улице Волгоградской, возводят многоэтажный гараж с блоками для обслуживания здания. Городу55 стало известно, что проект строительства получил положительное заключение экспертизы от ООО «Базис».
Подготовкой проекта занималось общество с ограниченной ответственностью «Проектный институт „Новые технологии“, директором и единственным учредителем которого является Екатерина Янкелевич.
В качестве застройщика указан индивидуальный предприниматель Евгений Коновалов. Ранее он владелец двумя компаниями — ООО «Спорт и здоровье» (ликвидирована в 2016 году) и ООО «Авангард» (ликвидирована в 2017 году).
Коновалов известен в Омске строительством магазинов, в том числе товаров первой необходимости. Один из его магазинов должен появиться на пересечении улиц Орджоникидзе и 28-я Северная.