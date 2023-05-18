Пострадали три пассажира. В Омске на Космическом проспекте троллейбус въехал в столб

Posted Сегодня, 07:33
Published Сегодня, 07:33
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Сегодня утром, 18 мая, на Космическом проспекте в Омске троллейбус въехал в фонарный столб. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, 41-летний водитель не справился с управлением.
Троллейбус ехал по маршруту №3 «Проспект Космический — Железнодорожный вокзал», в момент аварии в салоне находились 8 человек. В результате ДТП, три женщины обратились за медицинской помощью.
Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Региональная прокуратура проверит соблюдение законов о безопасности пассажирских перевозок.
Вчера, 17 мая, пьяный водитель устроил аварию с автобусом. В салоне находилось 40 человек. Двум пассажирам понадобилась помощь медиков, их госпитализировали. Также отвезли в больницу одного человека, который находился на пассажирском сидении в иномарке.