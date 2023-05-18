Пострадали три пассажира. В Омске на Космическом проспекте троллейбус въехал в столб

Вчера, 17 мая, пьяный водитель устроил аварию с автобусом. В салоне находилось 40 человек. Двум пассажирам понадобилась помощь медиков, их госпитализировали. Также отвезли в больницу одного человека, который находился на пассажирском сидении в иномарке.