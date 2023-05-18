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Пострадали три пассажира. В Омске на Космическом проспекте троллейбус въехал в столб

18 мая 2023, 07:33
Фото: Госавтоинспекция Омской области
Водитель не справился с управлением
В момент аварии в салоне находилось 8 человек.

Сегодня утром, 18 мая, на Космическом проспекте в Омске троллейбус въехал в фонарный столб. Как сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции, 41-летний водитель не справился с управлением.

Троллейбус ехал по маршруту №3 «Проспект Космический — Железнодорожный вокзал», в момент аварии в салоне находились 8 человек. В результате ДТП, три женщины обратились за медицинской помощью.

Полицейские выясняют обстоятельства происшествия. Региональная прокуратура проверит соблюдение законов о безопасности пассажирских перевозок.

Вчера, 17 мая, пьяный водитель устроил аварию с автобусом. В салоне находилось 40 человек. Двум пассажирам понадобилась помощь медиков, их госпитализировали. Также отвезли в больницу одного человека, который находился на пассажирском сидении в иномарке.

Трое в больнице. В Омске пьяный водитель устроил жесткую аварию с автобусом
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#Троллейбус#Авария#ДТП#Водитель#Происшествия#Город#Омск#Евгений Игишев
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