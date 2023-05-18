Почти четверть омской молодежи хочет уехать жить в другой регион или заграницу

Posted Сегодня, 11:01
Published Сегодня, 11:01
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Updated Сегодня, 11:06
Сегодня, 18 мая, на заседании регионального заксобрания выступил с докладом первый замминистра по делам молодежи, физкультуры и спорта Иван Колесник. Он рассказал о положении молодежи в Омской области.
Опрос показал, что почти 58% омской молодежи планирует переезжать. Причинами для переезда стали:
Оказалось, что 23,6% опрошенных хотят переехать из Омской области в другие регионы, а 5,4% — за рубеж. Однако 28,6% все же останутся в регионе. Молодые люди лишь сменят один населенный пункт на другой. Например, когда выпускники сельских школ поступят в вузы и колледжи Омска.
Напомним, что Омская область оказалась на 4 месте в России по миграционной убыли, а также на 2 месте в Сибири по оттоку населения. По данным Росстата в прошлом году выехали 48 893 человека.