Почти четверть омской молодежи хочет уехать жить в другой регион или заграницу

Оказалось, что 23,6% опрошенных хотят переехать из Омской области в другие регионы, а 5,4% — за рубеж. Однако 28,6% все же останутся в регионе. Молодые люди лишь сменят один населенный пункт на другой. Например, когда выпускники сельских школ поступят в вузы и колледжи Омска.