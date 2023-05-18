Город55
ГлавноеВсе новости
Город55
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 11:01

Published Сегодня, 11:01

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Изображение материала

Почти четверть омской молодежи хочет уехать жить в другой регион или заграницу

18 мая 2023, 11:01
Фото: Город55
иллюстрация
28,6% молодых людей лишь сменят один населенный пункт на другой.

Сегодня, 18 мая, на заседании регионального заксобрания выступил с докладом первый замминистра по делам молодежи, физкультуры и спорта Иван Колесник. Он рассказал о положении молодежи в Омской области.

Опрос показал, что почти 58% омской молодежи планирует переезжать. Причинами для переезда стали:

  • получение качественного образования;
  • перспективная работа.

Оказалось, что 23,6% опрошенных хотят переехать из Омской области в другие регионы, а 5,4% — за рубеж. Однако 28,6% все же останутся в регионе. Молодые люди лишь сменят один населенный пункт на другой. Например, когда выпускники сельских школ поступят в вузы и колледжи Омска.

Напомним, что Омская область оказалась на 4 месте в России по миграционной убыли, а также на 2 месте в Сибири по оттоку населения. По данным Росстата в прошлом году выехали 48 893 человека.

Москва и Петербург утратили лидерство. В какие регионы уезжают на ПМЖ из Омска
Узнать подробнее
#Ксения Карагодина#Переезд#Молодежь#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область#Минспорта
Подпишитесь
Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке
Сегодня, 06:49
Замминистра имущественных отношений Омской области назначили Ларису Бабешину
Сегодня, 10:21
Компания из Перми приобрела остатки омского завода Козицкого за 190 млн рублей
Сегодня, 07:49
Владельцы тюкалинского маслокомбината Чернявский и Сорокина создали собственную УК
Сегодня, 06:35
В планах отдых. Стало известно, почему мэра Омска не было на публичных встречах
Сегодня, 07:25
В Омске «Новые люди» запустили школу безопасного вождения электросамокатов
Вчера, 08:22