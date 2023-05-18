Пивный алкоголизм: Россиян предупреждают о серьезной опасности

Пивной алкоголизм развивается подобно другим видам алкогольной зависимости, начиная с психологической и переходя к физической зависимости. Распространенные ритуалы употребления пива, такие как просмотр футбола или расслабление после работы, способствуют его формированию. Злоупотребление пивом также может привести к гормональным изменениям, ожирению и другим негативным последствиям.