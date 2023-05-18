Пивный алкоголизм: Россиян предупреждают о серьезной опасности

Posted Сегодня, 06:46
Published Сегодня, 06:46
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Updated Сегодня, 08:15
Он отметил, что хотя в науке нет такого термина, как «пивной алкоголизм», это понятие сформировалось в обществе из-за отношения к пиву и его доступности, пишет iz.ru.
Пивной алкоголизм развивается подобно другим видам алкогольной зависимости, начиная с психологической и переходя к физической зависимости. Распространенные ритуалы употребления пива, такие как просмотр футбола или расслабление после работы, способствуют его формированию. Злоупотребление пивом также может привести к гормональным изменениям, ожирению и другим негативным последствиям.
Лечение пивного алкоголизма включает детоксикацию и реабилитацию, и чем раньше начнется лечение, тем больше шансов на выздоровление.