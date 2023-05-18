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Омскую «Тепловую компанию» хотят банкротить ещё и торговцы электротехникой из Твери

18 мая 2023, 08:14
Фото: Город55
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О своих серьезных намерениях заявило ООО «Монтажникплюс».

Общество с ограниченной ответственностью «Монтажникплюс», зарегистрированное в Твери, опубликовало официальное сообщение о том, что намерено обратиться в омский арбитражный суд. Цель обращения — признание несостоятельным должником омской «Тепловой компании».

«Монтажникплюс» специализируется на оптовой торговле электрической бытовой техникой, ее доход за прошлый год составил скромные 7 млн рублей. Пост директора фирмы занимает Ирина Оспельникова, единственная владелица ее уставного капитала.

Как уже писал Город55, начиная с прошлого года о намерении банкротить омскую «Тепловую» заявляло множество фирм с разных концов страны. За такого рода заявлениями далеко не всегда следует подача иска: часто это всего лишь способ надавить на кредитора. В отношении ТК дело о банкротстве пока не начиналось.

Кстати, в этом году «Тепловую» должны преобразовать в акционерное общество. Депутаты Омского городского совета уже одобрили новый устав.

 

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#Николай Эйхвальд#Тепловая компания#Бизнес#Новости
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