Омский чиновник, уличенный в коррупции, строил дачу рядом с Красногорским гидроузлом

Posted Сегодня, 11:35
Published Сегодня, 11:35
Modified Сегодня, 11:37
Updated Сегодня, 11:37
Омский чиновник Евгений Селезнев, попавшийся на взятке при строительстве Красногорского гидроузла, возводил дачу в непосредственной близости с гидроузлом. В распоряжение Города55 попало видео с приусадебного участка дачи.
Напомним, Евгений Селезнев занимал пост начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла в казенном учреждении «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Чиновник получил 155 тысяч рублей от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах гидроузла.
Известно, что Селезнев пробурил на своем дачном участке скважину за 50 тысяч рублей. Эти деньги он как раз и получил от подрядчика в качестве вознаграждения. В настоящее время выявили только один эпизод получения взятки. Расследование продолжается, и сумма может увеличиться.
Вчера, 17 мая, на чиновника завели уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу. В отношении руководителя подрядной организации Александра Филимонова также заведено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.