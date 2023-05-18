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Омский чиновник, уличенный в коррупции, строил дачу рядом с Красногорским гидроузлом

18 мая 2023, 11:35
Фото: УФСБ России по Омской области
На деньги, полученные незаконным путем, он уже успел пробурить скважину на приусадебном участке.

Омский чиновник Евгений Селезнев, попавшийся на взятке при строительстве Красногорского гидроузла, возводил дачу в непосредственной близости с гидроузлом. В распоряжение Города55 попало видео с приусадебного участка дачи.

Напомним, Евгений Селезнев занимал  пост начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла в казенном учреждении «Управление заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений». Чиновник получил 155 тысяч рублей от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах гидроузла. 

Известно, что Селезнев пробурил на своем дачном участке скважину за 50 тысяч рублей. Эти деньги он как раз и получил от подрядчика в качестве вознаграждения. В настоящее время выявили только один эпизод получения взятки. Расследование продолжается, и сумма может увеличиться.

Вчера, 17 мая, на чиновника завели уголовное дело, на время следствия его заключили под стражу. В отношении руководителя подрядной организации Александра Филимонова также заведено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу.

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#Евгений Игишев#Уголовное дело#Взятка#Чиновник#Экс-чиновник#Общество#Происшествия#Омск#Видео
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