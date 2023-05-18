Омский чиновник, уличенный в коррупции, строил дачу рядом с Красногорским гидроузлом

Известно, что Селезнев пробурил на своем дачном участке скважину за 50 тысяч рублей. Эти деньги он как раз и получил от подрядчика в качестве вознаграждения. В настоящее время выявили только один эпизод получения взятки. Расследование продолжается, и сумма может увеличиться.