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Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке

18 мая 2023, 06:49
Фото: УФСБ России по Омской области
Госслужащего арестовали на два месяца пока идет следствие.

Омский чиновник из «Управления заказчика по строительству транспортных объектов и гидротехнических сооружений» попался на взятке, сообщили сегодня, 18 мая, в региональной прокуратуре. 38-летний Евгений Селезнев занимал в ведомстве пост начальника производственно-технического отдела по строительству объектов Красногорского гидроузла.

Следователи предъявили ему обвинение по статье «получение взятки в крупном размере». По предварительным данным, с мая 2020 года по март 2023 года чиновник получил 155 тысяч рублей от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах Красногорского гидроузла. Между казенным учреждением и подрядчиком был подписан договор на сумму 120 миллионов рублей.

«Взятка была передана за совершение действий, входящих в служебные полномочия подозреваемого, связанные с заключением контрактов и оплатой выполненных работ по строительному понижению на объектах Красногорского водоподъемного гидроузла на реке Иртыш», — уточнили в региональном следкоме.

Стоить заметить, что в настоящее время выявили только один эпизод получения взятки. Расследование продолжается, и сумма может увеличиться.

Евгений Селезнев свою вину не признал. Куйбышевский районный суд заключил чиновника под стражу до 14 июля, так как в прокуратуре посчитали, что подозреваемый может скрыться от правосудия. По месту жительства и работы Селезнева провели обыски.

В отношении руководителя подрядной организации Александра Филимонова также заведено уголовное дело за дачу взятки должностному лицу. В настоящее время решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

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#Евгений Игишев#Происшествия#Взятка#Чиновники#ФСБ#Следком#Уголовное дело
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