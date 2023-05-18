Омский чиновник, курирующий стройку Красногорского гидроузла, попался на взятке

Следователи предъявили ему обвинение по статье «получение взятки в крупном размере». По предварительным данным, с мая 2020 года по март 2023 года чиновник получил 155 тысяч рублей от генерального директора ООО «Термона Сибирь Сервисмонтаж» Александра Филимонова за содействие в заключении контрактов на выполнение работ на объектах Красногорского гидроузла. Между казенным учреждением и подрядчиком был подписан договор на сумму 120 миллионов рублей.