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Омские росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего деменцией

18 мая 2023, 08:45
Фото: УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ ВОЙСК НАЦИОНАЛЬНОЙ ГВАРДИИ РФ ПО ОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Его оперативно нашли в центре поселка.

В пресс-службе омской Росгвардии сообщили, что сегодня, 18 мая, в Кормиловке оперативно нашли потерявшегося 69-летнего пенсионера, страдающего тяжелыми расстройствами здоровья.

За помощью в правоохранительные органы обратились его родственники. Росгвардейцы получили приметы и приступили поискам. В итоге пожилого человека нашли в течение 1,5 — 2 часов в центре поселка и доставили в отдел полиции, где его забрали родственники.

Отметим, что потерявшийся мужчина — инвалид 2 группы, имеет плохое зрение и страдает деменцией, из-за чего, его пребывание на улице без сопровождения может быть опасным.

Напомним, что недавно Росгвардейцы спасли мужчину, лежащего на снегу у входа в садоводческое товарищество. Омич из-за плохого самочувствия не мог передвигаться самостоятельно.

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#Ксения Карагодина#Потерялся#Пенсионер#Росгвардия#Общество#Город#Происшествия#Новости#Омск#Омская область
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