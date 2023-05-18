Омские росгвардейцы вернули домой пенсионера, страдающего деменцией

Posted Сегодня, 08:45
Published Сегодня, 08:45
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Updated Сегодня, 08:49
В пресс-службе омской Росгвардии сообщили, что сегодня, 18 мая, в Кормиловке оперативно нашли потерявшегося 69-летнего пенсионера, страдающего тяжелыми расстройствами здоровья.
За помощью в правоохранительные органы обратились его родственники. Росгвардейцы получили приметы и приступили поискам. В итоге пожилого человека нашли в течение 1,5 — 2 часов в центре поселка и доставили в отдел полиции, где его забрали родственники.
Отметим, что потерявшийся мужчина — инвалид 2 группы, имеет плохое зрение и страдает деменцией, из-за чего, его пребывание на улице без сопровождения может быть опасным.
Напомним, что недавно Росгвардейцы спасли мужчину, лежащего на снегу у входа в садоводческое товарищество. Омич из-за плохого самочувствия не мог передвигаться самостоятельно.