Омичи назвали самые важные компетенции для трудоустройства в будущем

Posted Сегодня, 09:25
Published Сегодня, 09:25
Modified Сегодня, 09:27
Updated Сегодня, 09:27
Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие компетенции, по мнению омичей, важны для трудоустройства и построения карьеры.
44% опрошенных считают, что значительнее всего на развитие карьеры и трудоустройство в будущем будут влиять навыки гибкой организации труда. На втором месте — творческий подход (36%), а на третьем оказались аналитические навыки (35%).
За другие навыки проголосовали следующим образом:
Оказалось, что лидерские качества в карьере не помогут. Этот навык выделили лишь 9% омичей, а в целом по стране его выбрали 17% опрошенных.