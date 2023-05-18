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Омичи назвали самые важные компетенции для трудоустройства в будущем

18 мая 2023, 09:25
Фото: Город55
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Лидерские качества выбрали лишь 9% соискателей.

Эксперты сервиса по поиску работы hh.ru выяснили, какие компетенции, по мнению омичей, важны для трудоустройства и построения карьеры.

44% опрошенных считают, что значительнее всего на развитие карьеры и трудоустройство в будущем будут влиять навыки гибкой организации труда. На втором месте — творческий подход (36%), а на третьем оказались аналитические навыки (35%).

За другие навыки проголосовали следующим образом:

  • 33% — решение сложных проблем;
  • 27% — взаимодействие;
  • 25% — адаптивность и коммуникации;
  • 18% — критическое мышление;
  • 13% — принятие рисков;
  • 11% — эмоциональный интеллект;
  • 11% — инновации и навык межкультурного взаимодействия.

Оказалось, что лидерские качества в карьере не помогут. Этот навык выделили лишь 9% омичей, а в целом по стране его выбрали 17% опрошенных.

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#Ксения Карагодина#Карьера#Работа#Трудоустройство#Соискатели#Общество#Город#Опрос#Исследования#Новости#Омск#Омская область
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