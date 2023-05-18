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Обанкротившаяся компания Валерия Федотова продает за полцены долг москвичей

18 мая 2023, 11:16
Фото: 1MI
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«Ойл Процессингу» задолжала столичная «РСМ Ойл».

Зарегистрированное в Крутой Горке ООО «Ойл Процессинг» сейчас проходит процедуру банкротства. Как стало известно Городу55, конкурсный управляющий компании Ульяна Гладкая готовится провести открытые торги, на которые будет выставлен очередной актив компании. Это право требования к ООО «РСМ Ойл» на 9,3 млн рублей.

«Имущественное право (требования) возникло на основании Решения Арбитражного суда города Москвы», — говорится в официальном сообщении.

Начальная цена — 4,46 млн рублей, то есть почти половина от номинальной стоимости. Это высокий уровень: в январе мы писали о том, что другие права требования, принадлежавшие «Ойл Процессингу», продавались по цене в сотни раз ниже, чем фигурировавшие в них суммы.

Напомним: ООО «Ойл Процессинг» — омское предприятие, специализировавшееся на «оптовой неспециализированной торговле» и проходящее процедуру банкротства с 2019 года. Оно было частью бизнес-империи омского «нефтяника» Валерия Федотова, который в 2019 году получил тюремный срок за мошенничество.

«РСМ Ойл» прописан в Москве и занимается розничной торговлей моторным топливом в специализированных магазинах. Его дела тоже идут не слишком хорошо: совсем недавно данные об адресе компании, содержащиеся в едином госреестре юридических лиц, были признаны недостоверными.

 

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#Дела о банкротстве#Бизнес#Новости#Николай Эйхвальд
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