Обанкротившаяся компания Валерия Федотова продает за полцены долг москвичей

Начальная цена — 4,46 млн рублей, то есть почти половина от номинальной стоимости. Это высокий уровень: в январе мы писали о том, что другие права требования, принадлежавшие «Ойл Процессингу», продавались по цене в сотни раз ниже, чем фигурировавшие в них суммы.