Наркоман прошел мимо охраны и камер в высотке бизнес-класса во Владивостоке

Согласно информации, полученной из телеграм-канала Svodka25, мужчина смог проникнуть в здание и проникнуть в чужую квартиру, несмотря на то, что дверь была заперта. Отмечается, что в здании часто неправильно функционируют электронные замки, при этом застройщик не проявляет должное внимание к устранению таких недочетов.