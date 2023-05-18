Наркоман прошел мимо охраны и камер в высотке бизнес-класса во Владивостоке

Posted Сегодня, 07:28
Published Сегодня, 07:28
Modified Сегодня, 07:30
Updated Сегодня, 07:30
Несмотря на наличие системы охраны и расположенных повсюду камер видеонаблюдения, инцидент произошел без преград, пишет ФедералПресс.
Согласно информации, полученной из телеграм-канала Svodka25, мужчина смог проникнуть в здание и проникнуть в чужую квартиру, несмотря на то, что дверь была заперта. Отмечается, что в здании часто неправильно функционируют электронные замки, при этом застройщик не проявляет должное внимание к устранению таких недочетов.
Будущим владельцам квартир обещали полную безопасность как внутри здания, так и на прилегающей территории. Однако, ни система охраны, ни ограждение не смогли предотвратить проникновение наркомана.