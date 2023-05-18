На Пхукете пострадали 30 россиян в аварии на воде

Posted Сегодня, 07:36
Published Сегодня, 07:36
Modified Сегодня, 07:38
Updated Сегодня, 07:38
По информации издания "Турпром", инцидент произошел всего в 700 метрах от пирса, и удар был настолько сильным, что бетонный столб ограждения почти пронзил нос катера, пишет ФедералПресс.
По меньшей мере 30 человек пострадали в результате происшествия. Шестерым из них нанесены серьезные повреждения, а еще восемь человек получили средней тяжести травмы. На борту катера находились 33 туриста и 3 члена экипажа. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. Согласно информации СМИ, все туристы на катере были гражданами России.