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На Пхукете пострадали 30 россиян в аварии на воде

18 мая 2023, 07:36
На таиландском курортном острове Пхукет прогулочный катер Thanatship Marine 55, который возвращался с острова Пхи-Пхи на мыс Чалонг, столкнулся с бетонным ограждением.

По информации издания "Турпром", инцидент произошел всего в 700 метрах от пирса, и удар был настолько сильным, что бетонный столб ограждения почти пронзил нос катера, пишет ФедералПресс.

По меньшей мере 30 человек пострадали в результате происшествия. Шестерым из них нанесены серьезные повреждения, а еще восемь человек получили средней тяжести травмы. На борту катера находились 33 туриста и 3 члена экипажа. Все пострадавшие были доставлены в местные больницы. Согласно информации СМИ, все туристы на катере были гражданами России.


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