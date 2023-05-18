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МВФ, Всемирный банк и ФРС США могут исчезнуть из-за недостаточных выводов об ошибках

18 мая 2023, 16:20
Американский инвестор Джим Роджерс высказал мнение, что Международный валютный фонд (МВФ), Всемирный банк и Федеральная резервная система (ФРС) США могут исчезнуть из-за недостаточной способности извлекать уроки из своих ошибок.

Роджерс обратил внимание на прошлые доклады МВФ, в которых эксперты давали положительные оценки странам, которые впоследствии оказались на грани банкротства. Он подчеркнул, что «через пять лет эта страна банкротится», указывая на неэффективность прогнозов организации, пишет Общественная служба новостей.

Инвестор отметил, что в США уже было три центральных банка за всю историю, и два из них исчезли из-за совершенных ими многочисленных ошибок. Он предупредил, что текущая Федеральная резервная система также часто допускает ошибки, и в итоге может погрязнуть в небытии.

Таким образом, Джим Роджерс выражает свои опасения относительно возможности исчезновения МВФ, Всемирного банка и ФРС США из-за недостаточного учета и исправления прошлых ошибок.



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