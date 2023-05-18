МВФ, Всемирный банк и ФРС США могут исчезнуть из-за недостаточных выводов об ошибках

Инвестор отметил, что в США уже было три центральных банка за всю историю, и два из них исчезли из-за совершенных ими многочисленных ошибок. Он предупредил, что текущая Федеральная резервная система также часто допускает ошибки, и в итоге может погрязнуть в небытии.