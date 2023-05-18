МВФ, Всемирный банк и ФРС США могут исчезнуть из-за недостаточных выводов об ошибках

Posted Сегодня, 16:20
Published Сегодня, 16:20
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Updated Сегодня, 16:23
Роджерс обратил внимание на прошлые доклады МВФ, в которых эксперты давали положительные оценки странам, которые впоследствии оказались на грани банкротства. Он подчеркнул, что «через пять лет эта страна банкротится», указывая на неэффективность прогнозов организации, пишет Общественная служба новостей.
Инвестор отметил, что в США уже было три центральных банка за всю историю, и два из них исчезли из-за совершенных ими многочисленных ошибок. Он предупредил, что текущая Федеральная резервная система также часто допускает ошибки, и в итоге может погрязнуть в небытии.
Таким образом, Джим Роджерс выражает свои опасения относительно возможности исчезновения МВФ, Всемирного банка и ФРС США из-за недостаточного учета и исправления прошлых ошибок.