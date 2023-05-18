Мэрия Самары признана виновной в бездействии из-за отсутствия освещения на улицах

В качестве стороны обвинения выступала прокуратура Самары. Прокуроры выдвинули претензии в отношении городской администрации, указывая на факты отсутствия уличного освещения на улицах Промышленности, Дзержинского, Черемшанской, Алма-Атинской, на Заводском шоссе и проезде Мальцева, пишет Общественная служба новостей.