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Updated Сегодня, 14:27

Мэрия Самары признана виновной в бездействии из-за отсутствия освещения на улицах

18 мая 2023, 14:25
Суд Ленинского района Самары принял решение о признании мэрии города виновной в бездействии из-за отсутствия освещения на определенных улицах. Информацию об этом сообщает издание 63.ru.

В качестве стороны обвинения выступала прокуратура Самары. Прокуроры выдвинули претензии в отношении городской администрации, указывая на факты отсутствия уличного освещения на улицах Промышленности, Дзержинского, Черемшанской, Алма-Атинской, на Заводском шоссе и проезде Мальцева, пишет Общественная служба новостей.

Был подан иск против городской администрации, требуя признать незаконным бездействие властей. Прокуратура также просила суд обязать мэрию установить фонари на указанных улицах в течение года.

Суд удовлетворил исковые требования прокуратуры полностью, по информации издания.

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